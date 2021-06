Der Waisenjunge Lewis (Owen Vaccaro) findet in Mrs. Zimmerman (Cate Blanchett) eine Verbündete: "Das Haus der geheimnisvollen Uhren", ORF 1, 20.15 Uhr Foto: ORF / Universal / Quantrell Colbert

10.00 PORTRÄT

Rudolf Buchbinder – Auf der Suche nach Vollendung Das Porträt zeigt den österreichischen Pianisten unter anderem auf Tournee und in seiner Funktion als Intendant des Grafenegger Musikfestivals. Bis 10.50, ORF 2

11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Hermann Schützenhöfer, Landeshauptmann Steiermark, ÖVP. Bis 12.00, ORF 2

12.55 THEMENTAG

Mit Beethoven durch Europa: 9 Symphonien, 9 Städte Arte überträgt im Rahmen einer Europatour großteils live alle neun Beethoven-Symphonien in der chronologischen Folge ihrer Entstehung. Wien ist als finale Station um 21 Uhr (auch auf ORF 3) mit den Wiener Symphonikern unter Karina Canellakis und der Neunten an der Reihe. Bis 22.15, Arte

17.00 TRAGIKOMÖDIE

Ein Schotte macht noch keinen Sommer (What We Did on Our Holiday, GB 2014, Andy Hamilton, Guy Jenkin) Abi (Rosamund Pike) und Doug (David Tennant) fahren mit ihren drei Kindern zur Geburtstagsfeier von Dougs krebsrankem Vater (Billy Connolly) nach Schottland. Um Stress zu vermeiden, will das Paar zunächst seine anstehende Trennung verschweigen. Ein feiner Cast und schwarzer Humor machen ernste Themen zum Vergnügen. Bis 18.30, 3sat

20.15 FANTASY

Das Haus der geheimnisvollen Uhren (The House with a Clock in Its Walls, USA 2018, Eli Roth) Nach dem Unfalltod seiner Eltern findet der zehnjährige Lewis bei seinem Onkel Jonathan (Jack Black) Zuflucht. Der entpuppt sich als Zauberer, die Nachbarin Mrs. Zimmerman (Cate Blanchett) als Hexe – zur Freude des Jungen. Horror-Regisseur Eli Roth (Cabin Fever) zeigt, dass er sich auch humorvolle, jugendfreundliche Fantasy-Geschichten versteht. Bis 21.55, ORF 1

20.15 ACTIONKOMÖDIE

Bad Spies (The Spy Who Dumped Me, USA 2018, Susanna Fogel) Die US-Regisseurin Susanna Fogel schickt Mila Kunis und Kate McKinnon als Agentinnen wider Willen auf einen blutig-lustigen Trip durch Europa. Erste Station ist Wien, wo sich die ungewohnte Knüppelschaltung im Auto als unüberwindbares Hindernis erweist. Bis 22.30, Puls 4

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: FPÖ im Krisenmodus – Der Kampf um Macht und Kurs Zu Gast sind: Marlene Svazek (Landesparteiobfrau Salzburg, FPÖ), Matthias Krenn (Bundesobmann Freiheitliche Wirtschaft), Kathrin Stainer-Hämmerle (Politikwissenschafterin), Christoph Haselmayer (Meinungsforscher). Bis 23.05, ORF 2

0.00 MELODRAM

Liebe (Amour, F/D/A 2012, Michael Haneke) Michael Hanekes intimes Kammerspiel über das Altern und Sterben eines bürgerlichen Paars in seiner Pariser Wohnung. Emmanuelle Riva und Jean-Louis Trintignant machen noch die kleinste Geste zum Erlebnis.

Bis 2.00, ARD