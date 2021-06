[Inland] Wirbel um Justiz-Chats: Die Unruhe nach dem Sturm.

[Podcast] Beginnt mit Brandstetter die türkise Rücktrittswelle?

ÖVP attackiert Neos wegen Chat-Leaks, SPÖ ortet "Krieg" der ÖVP gegen Justiz.

[Migration] Viel Lärm um Griechenlands Grenzschutz.

[Kultur] Nachruf: Schriftstellerin Friederike Mayröcker gestorben.

[Panorama] Schönborn für Religionsatlas statt Islam-Landkarte, Raab hält an dem Projekt fest.

[Glosse] Andreas Gabalier entdeckt die queere Liebe.

[Reportage] Wohin jetzt? Und wie weiter? Eine Rundreise nach der Pandemie.

[Wetter] In den unteren Atmosphärenschichten nimmt die Labilität zu. Nach einigen Stunden Einstrahlung am Vormittag bilden sich immer mehr Quellwolken, vom Bergland ausgehend später dann rasch Wolkentürme. Ein erstes Aufflammen von Schauer- und Gewitterzellen ist in Vorarlberg und Teilen Tirols schon zu Mittag zu erwarten. Bis 29 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Weltumwelttag.