Eine Aufnahme vom Karlplatz in der Nacht auf Samstag. Foto: APA/CHRISTOPHER GLANZL

Es ist mittlerweile ein fast vertrautes Bild: Riesige Menschenmengen feiern im öffentlichen Raum, jedes Wochenende kursieren Fotos von hunderten jungen Leuten am Donaukanal oder am Karlsplatz. Gestern Nacht eskalierte die Situation – zumindest am Karlsplatz.

Der wurde geräumt, wie die Polizei dem STANDARD bestätigt. Grund dafür sei gewesen, dass es zu Sachbeschädigungen kam, nachdem erneut "eine große Ansammlung von Menschen gefeiert hat", sagt ein Sprecher der Landespolizei Wien. Videos auf Twitter zeugen von dem massiven Polizeiaufgebot und der angespannten Stimmung.

Was genau beschädigt wurde, ist noch nicht klar, offenbar seien Menschen auf die dortigen Statuen geklettert. Im Zuge des Einsatzes wurden auch Flaschen auf Polizisten geworfen, so der Sprecher, acht Polizeibeamte seien verletzt worden. Eine Anzeigenbilanz steht noch aus.

Hotspot Donaukanal

Schon am Mittwoch führte die Polizei eine Schwerpunktaktion an den Partyhotspots durch, laut Polizei gab es dabei eine Festnahme wegen aggressiven Verhaltens, 32 Anzeigen wegen straf- und verwaltungsrechtlicher Übertretungen sowie 132 Identitätsfeststellungen. Auch da eskalierte am Donaukanal die Räumung der Menge, es flogen Flaschen. Dennoch spricht die Polizei bei den Räumungen vom "letzten Ausweg". Am gestrigen Freitag etwa sei die Situation am Kanal vergleichsweise ruhig gewesen, das Publikum sei "verständnisvoll" gewesen, es gab keine Anzeigen.

Berichte, wonach am Donaukanal – wo es zu Teil kein Geländer Richtung Wasser gibt – zunehmend Personen ins Wasser stürzen, können aber weder die Polizei, noch die Rettung bestätigen. Zwar würden immer wieder Menschen in den Kanal fallen, diese würden es aber zumeist selbst wieder rausschaffen. Und: Man sei zwar präventiv mit dem Polizeiboot unterwegs, bis dato würden der Polizei aber keine Meldungen vorliegen, wonach man Personen aus dem Wasser fischen müssen hätte.

Auch bei der Wiener Berufsrettung sind nach ersten Informationen keine derartigen Einsätze bekannt, zuletzt musste man am Donnerstag eine Person bergen, die allerdings schwimmen war und einen Krampf bekommen hatte. (elas, 5.6.2021)