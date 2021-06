Der Explosionsknall soll in einem größeren Umkreis wahrnehmbar gewesen sein – unmittelbar danach häuften sich Anfragen auf sozialen Netzwerken Foto: Feuerwehr

En Foodtruck ist Samstagfrüh in Wien-Floridsdorf in die Luft geflogen. Laut Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, ereignete sich die Explosion gegen 7.30 Uhr in der Donaufelder Straße 137 im Bereich zahlreicher Kundenparkplätze vom Supermarktfilialen und Geschäften, wo der fahrbare Imbissstand abgestellt war. Auf Fotos war zu sehen, dass Trümmer in einem großen Umkreis verstreut lagen. Verletzte gab es nicht.

"Günstiger" Zeitpunkt

Dabei war offenbar der frühe Zeitpunkt der Explosion günstig, ein bis zwei Stunden später hätte es möglicherweise ein weit größeres Unglück gegeben. Die Feuerwehr löschte den Brand und stellte zwei Gasflaschen sicher. Die Flaschen wurden verschlossen, sodass von ihnen keine weitere Gefahr ausging. Auch eine Geldkassette wurde sichergestellt und der Polizei übergeben.

Foto: APA/STADT WIEN/FEUERWEHR

Laut ORF Wien war der Explosionsknall in einem größeren Umkreis wahrnehmbar. Es gab mehrere Meldungen auf sozialen Netzwerken, die bei den Einsatzkräften nachfragten, was denn passiert sei. Die Ursache des Unglücks war Gegenstand von Ermittlungen. Aufgrund des Lagebilds am Ort des Geschehens war für die Einsatzkräfte nicht auszuschließen, dass es sich um ein Gebrechen mit einer Gasflasche gehandelt haben könnte. (APA, 5.6.2021)