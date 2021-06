Werner Kogler und Sebastian Kurz bei einer Pressekonferenz letzte Woche. Foto: APA/Neubauer

Es hat eine Weile gedauert, bis Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) klare Worte fand, wie es mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) weitergehen solle, wenn sich die Verdachtslage gegen ihn erhärtet, nun legte er sich fest: Die Grenze ist das Urteil.

Noch vor drei Wochen sagte er im Interview mit dem STANDARD auf die Frage, ob ein verurteilter Kanzler im Amt bleiben könne: Kogler damals: "Ich will zum jetzigen Zeitpunkt nicht die eine Schlagzeile produzieren. Natürlich gibt es Grenzen der Amtsfähigkeit und des politischen Vertrauens der Bevölkerung. Das wird schrittweise zu bewerten sein."

Nun ist Kogler offenbar bereit für die Schlagzeile: Im Interview mit Ö1 sagt er auf mehrmalige Nachfrage: "Also ein verurteilter Bundeskanzler ist eigentlich tatsächlich nicht vorstellbar." Was einen Strafantrag angeht, so bleibt Kogler weiter vage: Die Justiz habe nun erst einmal den Auftrag, ihre Arbeit zu machen, dann werde man "sehen, ob es zu einem Strafantrag kommt oder nicht".



Zurückhaltung beim Regierungspartner

Auch andere Grüne Regierungsmitglieder waren zuletzt eher wortkarg, wenn sie zu einem etwaigen Rücktritt des Kanzlers befragt wurden. So meinte etwa Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), Parteikollegin und Justizministerin Alma Zadić sei doch ein "Garant, dass nix daschlogn wird".

Gegen den Bundeskanzler wird momentan ermittelt, weil er Ibiza-U-Ausschuss nur allgemein und ausweichend auf Fragen einging, es geht um den Verdacht der Falschaussage. Eine Anklage bzw. ein Strafantrag stehen bislang aber aus. (elas, 5.6.2021)