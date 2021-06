Nach seinem verkündeten Abschied von der Wiener Austria hat Peter Stöger eine neue Aufgabe gefunden. Der 55-Jährige übernimmt das Traineramt beim ungarischen Rekordmeister Ferencváros. Das gab der Klub aus der Hauptstadt Budapest am Samstag bekannt. Stöger hatte Angebote aus verschiedenen Ländern vorliegen, entschied sich aber für den ungarischen Traditionsklub.

Stöger: "Ich weiß, dass das Management von Fradi eine große Herausforderung für mich ist, da das Team in letzter Zeit sehr erfolgreich war. Ich arbeite sehr gerne in großen, traditionellen Vereinen, wo es ein besonderes Umfeld gibt und das Team eine besonders große Fangemeinde hat. Deshalb war ich früher Trainer bei Köln, Borussia Dortmund oder Austria Wien. Ich möchte mit der Mannschaft Meister werden und international, auch in der Gruppenphase der Champions League, eine gute Leistung bringen."

Stöger übernimmt den Trainerposten von Sergej Rebrov. Unter dem Ukrainer kürte sich Ferencvaros in den letzten drei Jahren zum ungarischen Meister, hält bei insgesamt 32 heimischen Titeln. In der Champions League scheiterte man in der vergangenen Saison in der Gruppenphase an Barcelona, Juventus und Dynamo Kiew.

"In Österreich kennt jeder Ferencvaros, und die Leute wissen, dass es der berühmteste und populärste Club in ganz Ungarn ist. Derzeit befindet er sich zudem in einer der erfolgreichsten Phasen der Vereinsgeschichte. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um so ein tolles Team führen zu dürfen", wird Stöger auf der Homepage zitiert. (red, 5.6.2021)