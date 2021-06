Drew Weing, "Die geheimnisvollen Akten von Margo Maloo 2: Die Monster-Mall. Aus dem Engl. von Matthias Wieland. € 18,50 / 72 Seiten. Berlin, Reprodukt 2021. Ab 8+ Foto: Reproduct

Wenn du gruselige Comics magst, empfehlen wir dir die neue Serie rund um Monstervermittlerin Margo Maloo. Sie wohnt in Echo City, genau in der Stadt, in die der smarte Charles gezogen ist und sich so gar nicht daran gewöhnen mag. Doch schon bald wird er Assistent der mutigen Margo. Immerhin hat er einen Troll in seinem Schrank entdeckt und schlittert in spannende Verfolgungsjagden. Die Erwachsenen glauben den Kindern natürlich kein Wort, aber das muss bekanntlich nichts heißen! Im Band Die Monster-Mall versucht das Duo zwischen einer geheimnisvollen Vampir-Band und einer Gruppe Jugendlicher zu vermitteln. Am Ende wird einiges über Monster klar: Erstens führen sie nicht immer Böses im Schilde, und zweitens besitzen sie höchst menschliche Eigenschaften.