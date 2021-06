Am Montag werden die neuen Versionen der großen Betriebssysteme vorgestellt, DER STANDARD wird im Liveticker berichten

Neben Updates bei der Software von Apple könnten vielleicht auch neue Geräte mit einem verbesserten M1-Chip vorgestellt werden. Foto: Apple

Am Montag ist es so weit – nach Googles I/O-Konferenz und der Microsoft Build, ist auch Apple mit seiner jährlichen Worldwide Developers Conference (WWDC) an der Reihe. Diese findet heuer erstmals rein digital, kostenlos und frei zugänglich statt. Es folgt ein Überblick über jene Themen, die im dreitägigen Event zur Sprache kommen könnten.

iOS 15

Die WWDC ist eine Software-Konferenz. Ein zentraler Bestandteil der Keynotes aus Cupertino ist dabei traditionell das Betriebssystem des beliebtesten Apple-Produkts, und zwar dem iPhone. Über konkrete Neuerungen, die das frische Betriebssystem mit sich bringen könnte, kann zu diesem Zeitpunkt nur spekuliert werden.

Wie Bloomberg im April berichtete, scheint man jedoch mit einem weitgehenden Update für Mitteilungen zu rechnen. Diese sollen künftig an den Status des Nutzers, wie das Schlafen, Arbeiten oder Autofahren gekoppelt werden können. Der Apple-Nachrichtendienst iMessage soll sich scheinbar schrittweise zu einem "sozialen Netzwerk" entwickeln. Auch scheint von verbesserten Features für Barrierefreiheit die Rede zu sein.

iPad OS

Erst im April hat Apple eine Reihe neuer Hardware vorgestellt, darunter auch ein verbessertes iPad Pro, das den leistungsstarken M1-Chip verbaut hat. Ein umfangreiches Update für die Software des Tablets wird daher besonders stark herbeigesehnt. Gerüchten zufolge könnte Apple für die nächste Version des Betriebssystems eine stärkere Trennung vom iPhone-System planen.

Wie Techcrunch berichtet, rechnet man mit Veränderungen beim Homescreen und neuen Widgets, die vor allem beim aktuellen iPad OS nicht viele Optionen bieten. Sollten sich für iOS 15 Neuerungen bei den Pushnachrichten durchsetzen, werden diese mit höchster Wahrscheinlichkeit auch für das iPad umgesetzt.

MacOS 12

Das aktuelle Macintosh-Betriebssystem Big Sur hat große Veränderungen für Macbooks und iMacs vorgenommen. Das neue MacOS 12 soll angeblich kleinere Schritte setzen. Bloomberg rechnet dabei vor allem mit einem Hardware-Update für den M1-Chip. Ein neues Chip-Set, das in Berichten bisher M1X genannt wurde, könnte um einiges leistungsstärker sein und bereits in neuen 12 und 14 Zoll Macbook Pros verbaut werden.

WatchOS, TvOS, "HomeOS"?

Die Software der beliebten Apple Watch könnte auch wieder einen frischen Anstrich vertragen. Zu WatchOS 8 sind jedoch noch keine genaueren Details im Umlauf. Das Gleiche gilt für TvOS 15. Vielmehr wird eine Ankündigung eines neuen Betriebssystems namens HomeOS für Apples Smart-Home-Geräte erwartet. In einer Ausschreibung suchte Apple versehentlich Entwickler für "HomeOS", später wurde der Fehler zu "Homepod" ausgebessert.

Hardware?

Die WWDC ist eigentlich eine Software-Konferenz, dennoch kam es in der Vergangenheit gelegentlich vor, dass auch neue Geräte vorgestellt wurden. Auch hier kann nur spekuliert werden. Grobe Gerüchte gibt es Bloomberg zufolge über einen neu gestalteten Macbook Pro und einen verbesserten Macbook Air.

Ähnlich wie beim "Spring Reloaded"-Event kann die WWDC dieses Jahr online mitverfolgt werden. Die erste Keynote startet am Montag um 19 Uhr und wird auf Youtube live übertragen. Auch dieses Mal wird DER STANDARD im Ticker in Echtzeit über das Apple-Event berichten. (hsu, 6.6.2021)