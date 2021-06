Auch wenn die große Zeit der Auktions- und Handelsplattform eBay wohl vorbei ist, schaffen es immer wieder Angebote auf die Plattform, die interessant oder kurios genug sind, um es in die Schlagzeilen zu schaffen. Immer wieder etwa tauchen dort etwa sehr alte, gut erhaltene Retrocomputer-Unikate auf.

Alles andere als alt ist allerdings ein anderes Unikat, das nach einem wilden Bieterrennen am vergangenen Freitag beinahe 100.000 Dollar erzielen konnte: Nämlich ein Chicken Nugget. Was ihn von seinen vielen anderen "Geschwistern" aus den Fastfood-Fritteusen dieser Welt unterscheidet, ist seine Form. Er erinnert an eine Spielfigur aus dem beliebten Multiplayer-Games Among Us.

Das Endergebnis der Auktion. Foto: eBay/polizna (Screenshot)

Raumstation-Crew sucht Saboteure

In Among Us, das von Innersloth Games entwickelt wird, schlüpfen die Spieler in die Rolle der Crew einer Raumstation bzw. eines Luftschiffes. Dargestellt werden sie dabei durch recht einfach gestaltete Charaktere in Bohnenform, die sich in verschiedenen Farben gestalten und mit diversen Accessoires schmücken lassen. Es handelt sich um ein sogenanntes "Social Deduction"-Game, ähnlich wie Werwolf. Die Spieler müssen verschiedene Aufgaben erfüllen, um zu gewinnen.

Einer oder mehrere von ihnen – sogenannte "Impostor" – agieren aber insgeheim als Verräter. Ihr Ziel ist es, die anderen unauffällig zu sabotieren und möglichst unbemerkt zu töten. Wird die Leiche eines Mitspielers entdeckt, so wird eine Notfallsitzung einberufen. Die Crew kann nach einer Diskussion darüber abstimmen, einen anderen Spieler, den sie mehrheitlich der finsteren Umtriebe verdächtigt (also im Jargon des Games "sus" findet), rauszuwerfen. Erst wenn dessen Schicksal besiegelt ist, informiert das Spiel darüber, ob gerade ein Saboteur oder ein Unschuldiger in den Tod gestoßen wurde.

Eine Runde endet, wenn entweder alle Aufgaben erledigt, sämtliche Impostor eliminiert wurden oder die "normalen" Crewmitglieder das Spiel nicht mehr gewinnen können. Von Fans erstellte Mods reichern das Spielerlebnis mit Rollen an, die verschiedenen Spielern Sonderfähigkeiten geben.

Verkauf noch nicht in trockenen Tüchern

Der Nugget, der laut dem im US-Bundesstaat Utah ansässigen Verkäufers aus einem der koreanischen Band BTS gewidmeten McDonalds-Menü stammt, erreichte in knapp einer Woche einen Höchstpreis von 99.997 Dollar (rund 82.000 Euro), wobei der Erstbieter über einen Tag nach Veröffentlichung des Angebots mit einem Limit von fast 15.000 Dollar einstieg. Das Interesse an dem kulinarischen Einzelstück war unter anderem getrieben durch eine Erwähnung seitens des offiziellen Among Us-Kontos, des Accounts von Xbox Live und Medienberichterstattung rund um die Auktion.

Der Anbieter verspricht eine schnelle Zustellung innerhalb der USA in gefrorenem Zustand, sodass der Nugget noch in zum Verzehr geeigneten Zustand ankommen soll. Auf Anfrage wird außerdem auch Szechuan-Sauce mitgeliefert.

Ob er den Nugget tatsächlich um fast 100.000 Dollar verkaufen wird, ist unklar. Grundsätzlich geht man mit einem erfolgreichen Gebot einen verbindlichen Kaufvertrag ein, Rücktritte von diesem sind bei eBay aber keine Seltenheit. Sollte eBay das Angebot als Scherzauktion einstufen, so hätte er auch keine Möglichkeit, seine Forderung über die Plattform selbst weiter durchzusetzen und müsste den Rechtsweg beschreiten. (gpi, 6.6.2021)