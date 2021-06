Affenhandel ist zum Leidwesen der Tiere ein gutes Geschäft: "Planet ohne Affen", 20.15 Uhr in der ARD, spürt den kriminellen Machenschaften nach. Foto: NDR/Felix Meschede

19.40 REPORTAGE

Re: Durstige Avocados – Neue Monokulturen in Portugals Süden Seitdem die Avocado als Superfood gilt, nimmt ihr Anbau weltweit zu. Auch im Süden Portugals. Die Schattenseite: chronischer Wassermangel. Bis 20.10, Arte

20.15 POLITSATIRE

Larry Flynt – Die nackte Wahrheit (USA 1996, Milos Forman) Larry Flynt (Woody Harrelson) kommt mit seinem Hustler groß raus und führt spektakuläre Kämpfe gegen scheinheiliges Moralaposteltum. Courtney Love legt als Ehefrau und Muse einen sensationellen Auftritt hin. Bis 22.20, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Planet ohne Affen Der Mensch macht Jagd auf Affenbabys. Kleine Schimpansen und Orang-Utans sind beliebt. Michel Abdollahi macht sich auf die Suche nach weltweiten Netzwerken des kriminellen Affenhandels. Bis 21.00, ARD

20.15 UMWELT

Themenmontag: Urlaub – was geht? KretaEin Lokalaugenschein auf der griechischen Insel. 21.05Sehnsucht Kreuzfahrt – Branche in schwerer See. 21.50Venedig nach Corona: Zurück zum Massentourismus?22.25Alltagsgeschichte: Meine Oma fährt im Winter nach Mallorca. Bis 23.20, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Über die Impfung für Kinder – Hoffnung und Skepsis, Kinder im Asylverfahren und Offroadcamping. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Anna Netrebko in Verdis Schotten-Oper Macbeth / Schauspieler, Autor und Kabarettist Thomas Stipsits / Komponist, Musiker und Produzent Frank Zappa. Um 23.30 Uhr gibt es eine Doku über die verstorbene Dichterin Friederike Mayröcker: Wilder, nicht milder. Bis 0.00, ORF 2