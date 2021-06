Die Rechtspopulistin Keiko Fujimori will im Fall eines Sieges eine restriktive Sicherheitsstrategie umsetzen. Foto: AFP / Luka Gonzales

Lima – Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Peru zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab: Die rechtspopulistische Kandidatin Keiko Fujimori lag am Montag nach Auszählung von knapp 89 Prozent der Stimmen mit 50,5 Prozent der Stimmen vorn. Der linksgerichtete Bewerber Pedro Castillo, der aus der ersten Wahlrunde im April als Überraschungssieger hervorgegangen war, kommt demnach auf 49,49 Prozent. Es hatte sich bereits im Vorfeld ein knappes Rennen abgezeichnet.

Nach Angaben der Wahlkommission müssen noch Stimmen in ländlichen Regionen sowie Stimmen der Peruaner im Ausland ausgezählt werden. Der 51-jährige Castillo zeigte sich angesichts der Teilergebnisse gelassen. "Unsere Stimmen aus den ländlichen Gebieten" müssten noch ausgezählt werden, sagte er. Seine Partei genießt besonders auf dem Land einen starken Rückhalt.

Stunden zuvor hatten erste Teilergebnisse die Anhänger Fujimoris jubeln lassen: Nach der Auszählung in 42 Prozent der Wahllokale lag sie mit 52,9 Prozent rund sechs Prozentpunkte vor Castillo. Viele Bewohner der reichen Viertel Limas gingen auf die Straßen und feierten ihre Favoritin.

Aufruf zu Ruhe und Frieden

Castillo rief zuvor zur Ruhe und zur Wachsamkeit auf. Die bisher bekannten Ergebnisse seien nicht das offizielle Endergebnis. Auf Twitter hatte er zuvor die Bevölkerung aufgerufen, jede einzelne Stimme zu verteidigen.

Fujimori rief ebenfalls zu Ruhe und Frieden auf. Sie wende sich an beide Seiten – diejenigen, die sie gewählt hätten, und diejenigen, die ihr nicht die Stimme gegeben hätten. Eine Stellungnahme zum Wahlergebnis wolle sie erst abgeben, wenn es tatsächlich vorliege.

Präsidententochter gegen Gewerkschafter

Der 51-jährige Gewerkschafter und Lehrer Castillo war als Überraschungssieger aus der ersten Wahlrunde im April hervorgegangen. Er hatte 2017 landesweit Bekanntheit erlangt, als er einen Lehrerstreik anführte.

Pedro Castillo ist vor allem in den ländlichen Regionen Perus beliebt. Foto: EPA / Stringer

Castillo wollte im Fall eines Wahlsiegs einen sozialistischen Staat aufbauen, die Medien stärker kontrollieren und das Verfassungsgericht abschaffen. Fujimori steht für eine neoliberale Wirtschaftspolitik und eine Sicherheitsstrategie der harten Hand.

Enorme Herausforderungen

Ihr Vater verbüßt wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen eine 25-jährige Haftstrafe. In seiner Amtszeit als Präsident (1990–2000) ließ er die Sicherheitskräfte rigoros gegen linke und angeblich subversive Kräfte vorgehen, das Parlament wurde entmachtet. Zudem wurden zehntausende indigene Frauen zwangssterilisiert. Im Fall eines Wahlsiegs will Fujimori ihren Vater begnadigen.

Die Herausforderungen für den neuen Präsidenten oder die neue Präsidentin sind enorm: Peru leidet besonders unter der Corona-Pandemie. Es gehört zu den Ländern mit der höchsten Sterblichkeitsquote weltweit, zudem brach die Wirtschaft um 12,9 Prozent ein. Im Landesinneren sind außerdem noch immer Splittergruppen der Guerillaorganisation Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad) aktiv. Vor zwei Wochen hatten Rebellen in den Tälern der Flüsse Apurímac, Ene und Mantaro bei einem Massaker 16 Menschen getötet und in einem Pamphlet zum Boykott der Wahl aufgerufen. Am Sonntag blieb es nach Angaben des Wahlamts zunächst ruhig.

Zudem sehnt sich das Land nach Jahren voller Turbulenzen nach Stabilität. Allein in den vergangenen drei Jahren waren vier Präsidenten im Amt. Sieben der zehn zuletzt amtierenden Staatschefs wurden entweder wegen Korruption verurteilt oder standen unter Korruptionsverdacht. (APA, 7.6.2021)