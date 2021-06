Wien – An einen blauen Montag war für die freiheitlichen Granden zu Wochenbeginn nicht zu denken: Wegen des raschen Abgangs von FPÖ-Chef Norbert Hofer am Dienstag beriet man in der Bundesgeschäftsstelle in der Wiener Innenstadt ab 8 Uhr über eine Einigung auf den übernahmewilligen Klubchef Herbert Kickl.

Nach stundenlangen Beratungen stand fest, was sich davor bereits abgezeichnet hatte: Kickl hat in den Gremien die nächste Hürde im Kampf um die Parteispitze genommen, die Gremien sprachen sich für ihn als Parteiobmann aus. Der derzeitige Klubobmann wird am 19. Juni offiziell auf einem Parteitag gewählt – Gegenkandidaten gibt es keinen. Oberösterreichs Landesparteichef Manfred Haimbuchner und sein Pendant in Vorarlberg, Christof Bitschi, haben zwar die Präsidiumssitzung früher verlassen und daher auch nicht an der Abstimmung teilgenommen, laut Interimschef Harald Stefan tragen sie aber die Entscheidung mit.

Harald Stefan, interimistischer FPÖ-Chef, ortet eine geschlossene Stimmung sowie ein Bedürfnis nach Einigkeit in der Partei. Er gab am Montag bekannt, dass Herbert Kickl zum Parteichef designiert worden ist. Er soll am 19. Juni gewählt werden. ORF

Generalsekretär Michael Schnedlitz erklärt die Entscheidung damit, dass Kickl so viel freiheitliche Erfahrung mitbringe wie kaum ein anderer. Er habe mit Jörg Haider einen Lehrmeister gehabt, wie ihn sich viele nur wünschen könnten. Begonnen habe Kickl als Redenschreiber und Strippenzieher im Hintergrund. Nach der Spaltung in FPÖ und BZÖ habe er den Freiheitlichen die Treue gehalten. Auch seine Arbeit als Innenminister und Klubobmann strich Schnedlitz hervor. "Er steht wie kein anderer für Klarheit und Einsatz", sagte der Generalsekretär.

"Es ist weißer Rauch aufgestiegen", sagte Kickl, der sich freut, als Kandidat designiert worden zu sein. Das letzte Wort hätten aber die Delegierten auf dem Bundesparteitag. Erst wenn von ihnen die Zustimmung komme, könne er die Arbeit aufnehmen. Kickl war erstaunt, wie viel Aufmerksamkeit der Wechsel an der FPÖ-Spitze erregt hat. "Das war eine Dimension, die mich einigermaßen überrascht hat", sagte Kickl. "Das hat mich zur Erkenntnis gebracht, dass die Freiheitliche Partei ein Schlüsselspieler im innenpolitischen System der Zweiten Republik ist, gerade deshalb, weil wir in vielen, vielen Bereichen völlig anders sind als die anderen Parteien." Die mediale Resonanz zeige, "dass man uns sehr, sehr viel Positives für dieses Land zutraut, und eine wirkliche Verschiebung im Kräfteverhältnis dieser Republik zustande zu bringen".

Die Auseinandersetzung will Kickl vor allem mit der türkisen ÖVP suchen. Diese hält er für das "größte politische Blendwerk der Zweiten Republik", das die Menschen zu lange getäuscht habe. "Ich werde dieses Projekt aufnehmen, ohne mich zu verbiegen", betonte Kickl.

Skeptisches Oberösterreich

Bis zuletzt stemmte sich bekanntlich Oberösterreichs Landesparteichef Haimbuchner dagegen, dass der rabiate Oppositionspolitiker an die Parteispitze rückt. Ob Kickl der Richtige dafür sei? Bei seinem Eintreffen erklärte Haimbuchner: "Das wird eine Mehrheit entscheiden. Ich werde eine bestimmte Meinung äußern." Zurückhaltend äußerte sich auch der steirische Landesparteichef Mario Kunasek: Kickl sei sicher ein "guter Mann", sagte er – es gebe aber "auch andere Optionen".

Hoffte auf weißen Rauch, und er stieg auf: Herbert Kickl, bisher bloß Klubchef. Foto: APA / Georg Hochmuth

Der sonst so wortgewaltige Kickl verwies vor dem Parteipräsidium nur kurz und knapp auf seine Bereitschaft, das Amt zu übernehmen: "Schauen wir einmal, ob heute weißer Rauch aufsteigt." Sein von ihm über Wochen attackierter Vorgänger Hofer versprach: "Ich werde mich nicht einmischen", denn es sei immer schlecht, wenn der alte Firmenchef derartiges tue. Gegenüber Kickl hege er keinen Groll: "Ich bin keiner, der irgendwem besonders lange böse sein kann", versicherte Hofer – er sei froh, nun mehr Zeit für seine Familie zu haben. (Jan Michael Marchart, Nina Weißensteiner, 7.6.2021)