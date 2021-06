Während sich der Frühling nach und nach doch bemerkbar macht und die Temperaturen den Sommer erahnen lassen, denke ich zurück an den Winter. Es war ein Winter, der unglaublich lang, kalt und fotogen war. Viel ist passiert, viele Geschichten wurden geschrieben. Nach und nach versuchte ich Bilder zu knipsen, die eine dieser Geschichten erzählen könnten. Diesen Aspekt des Storytellings in ein Bild einzubringen weckt nicht nur Emotionen, sondern gibt der Betrachterin, dem Betrachter bestenfalls die Möglichkeit, sich selbst in die Lage der Protagonistin, des Protagonisten zu versetzen und diese zu Ende zu denken.

Dezember 2020: Glad to see you again. Foto: Philipp Mohnberg

Jänner 2021: I have to finish this tonight. Foto: Philipp Mohnberg

Jänner 2021: Not coming home tonight. Foto: Philipp Mohnberg

Jänner 2021: Look up and you will see. Foto: Philipp Mohnberg

Februar 2021: Down by the water. Foto: Philipp Mohnberg

(Philipp Mohnberg, 11.6.2021)