So knapp war das Rennen um die EtatMaus noch nie und auch die Beteiligung war so hoch wie nie zuvor. Nicht nur gibt es zwei Drittplatzierte, es brauchte auch eine Verlängerung, um einen Erstplatzierten zu eruieren. Beim Stechen erfolgreich war Bank Austria Amundi, die mit ihrem Premium Feature "Gemeinsam zu mehr Nachhaltigkeit" den ersten Platz im ersten Quartal geholt haben. Der zweite Platz ging an EVN. Auf den dritten Platz schafften es Glasrecycling für den Klimaschutz sowie ZZU Regionale Futtermittel.

Zum Sieg ihrer Online-Kampagne erklärten Andrea Schmitz-Dohnal, Head of Marketing Bank Austria, und Doris Waldhof, Head of Marketing & Products Amundi Austria, in einem Statement: "Wir freuen uns gemeinsam sehr über diese Auszeichnung, da wir uns nicht nur mit Herzblut für nachhaltiges Veranlagen engagieren, sondern das Thema auch darüber hinaus einen sehr hohen Stellenwert für Fortschritte beim Klimaschutz hat! Und dafür kann es gar nicht genug Preise geben."

Erster Platz: "Gemeinsam zu mehr Nachhaltigkeit"

Kunde: Bank Austria & Amundi

Mediaagentur: MediaCom

Zweiter Platz: EVN App Erklärung

Kunde: EVN

Mediaagentur: Havas

Kreativagentur: wemakestories

Dritter Platz: Glasrecycling für den Klimaschutz

Kunde: Austria Glas Recycling GmbH

Mediaagentur: Kommunikation Public Relations & Publications GmbH

Kreativagentur: Kommunikation Public Relations & Publications GmbH

Dritter Platz: ZZU Regionale Futtermittel

Kunde: Hofer KG

Mediaagentur: Dentsu

Kreativagentur: Digitalsunray Media GmbH

(red, 8.6.2021)