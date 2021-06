Die Canadiens ziehen davon.

Foto: imago images/Icon SMI

Montreal – Die Montreal Canadiens stehen vor dem Einzug ins NHL-Halbfinale. Der Rekordmeister stellte am Sonntag im Zweitrundenduell des Play-offs gegen die Winnipeg Jets mit einem 5:1-Heimerfolg auf 3:0 und kann in der Nacht auf Dienstag den vorzeitigen Aufstieg fixieren.

2:2 steht es hingegen zwischen den Vegas Golden Knights und Colorado Avalanche, das Team aus der Glücksspielstadt glich mit einem 5:1 in der eigenen Halle aus. (APA; 7.6.2021)



Play-off-Ergebnisse der NHL vom Sonntag (Viertelfinale, "best of seven"):

North Division:

Montreal Canadiens – Winnipeg Jets 5:1 (Stand in der Serie 3:0)

West Division:

Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche 5:1 (Stand 2:2)