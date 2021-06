Die 54-jährige irische Sängerin auf Twitter: "Ich bin älter geworden und müde." Für 2022 ist noch das Album "No Veteran Dies Alone" geplant

Sinéad O'Connor geht wieder einmal in Rente. Foto: epa

Die irische Sängerin Sinéad O'Connor hat erneut ihren Rücktritt vom aktiven Musikgeschäft angekündigt. Ihr Management bestätigte am Montag auf Anfrage entsprechende Tweets der Musikerin. "Hiermit möchte ich meinen Rücktritt vom Touren und der Arbeit im Musikgeschäft bekanntgeben. Ich bin älter geworden und müde", hatte die 54-Jährige zuvor auf Twitter geschrieben. Ihr neues Album "No Veteran Dies Alone", das im Jahr 2022 erscheinen soll, werde das letzte sein.

"Und es wird keine weiteren Touren oder Promo dafür geben", kündigte O'Connor an. 2003 hatte sie schon einmal angekündigt, sich aus der Musikindustrie zurückzuziehen, wie die BBC damals berichtete.

Sie könne sich jedoch vorstellen, künftig als Mentorin in der Show "The Voice of Ireland" aufzutreten, schrieb die Sängerin nun auf Twitter. "Das wollte ich immer schon mal machen. Jetzt hätte ich Zeit."

Sinéad O'Connor ist eine der bekanntesten Musikerinnen Irlands. Den internationalen Durchbruch feierte sie 1990 mit ihrer Coverversion des Prince-Songs "Nothing Compares 2 You". Mit kontroversen Auftritten und Aussagen erregte O'Connor immer wieder Aufmerksamkeit, zum Beispiel zerriss sie 1992 bei einem Auftritt in der US-Sendung "Saturday Night Live" vor laufenden Kameras ein Bild von Papst Johannes Paul II. Im Juni dieses Jahres veröffentlichte die 54-Jährige unter dem Titel "Rememberings" ihre Memoiren. (APA, 7.6.2021)