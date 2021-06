Die größten Unternehmen zahlen oft am wenigsten Steuern – ein Paradoxon, das sich bald ändern könnte. Denn: Die G7 haben sich am Wochenende für eine Mindeststeuer für große Konzerne ausgesprochen. Ob dieser Plan wirklich durchgehen kann, wieso Großkonzerne überhaupt so wenig Steuern zahlen und was diese Mindeststeuer für uns Konsumenten und Konsumentinnen bedeuten könnte, erklärt Andras Szigetvári vom STANDARD. (red, 7.6.2021)

Über den Podcast: "Thema des Tages" ist der Nachrichtenpodcast des STANDARD. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Die Redaktion liefert die Antworten und die Hintergründe – von Politik und Wirtschaft bis Chronik, Wissenschaft und Sport. Neue Folgen erscheinen jeden Werktag um 17 Uhr. Alle Folgen hören Sie auch in unserer E-Paper-App. Feedback an: podcast@derStandard.at