Nach dem überraschenden Abgang Norbert Hofers wurde am Montag über seine Nachfolge entschieden. Wie stehen Sie dazu?

"Schauen wir einmal, ob heute weißer Rauch aufsteigt", äußerte Herbert Kickl kurz vor dem Parteipräsidium am Montag seine Bereitschaft, das Amt des FPÖ-Chefs zu übernehmen. Und wie bereits von vielen erwartet, wenn auch parteiintern nicht von allen gewünscht, fiel die Entscheidung auf den bisherigen blauen Klubchef. Dieser war lange Jahre als Strippenzieher im Hintergrund der FPÖ bekannt, hatte dann in der letzten Koalition den Posten des Innenministers inne und machte im vergangenen Jahr als rabiater Oppositionspolitiker immer wieder auf sich aufmerksam. Doch die Entscheidung, wer Norbert Hofer nachfolgen sollte, war letztlich auch eine über die künftige Ausrichtung der Partei. Was denken Sie?

Können Sie diese Wahl nachvollziehen, oder hätten Sie lieber jemand anderen als FPÖ-Chef gesehen? Welchen Einfluss hat diese Entscheidung Ihrer Meinung nach auf die Zukunft der Partei? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 7.6.2021)