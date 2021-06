Was das mit Egon Theiner zu tun hat? Wenig. Oder doch viel: Egon und ich wollten schon lange endlich einmal gemeinsam laufen und dabei über all das plaudern, was es für uns beide bedeutet. Was uns antreibt, am Laufen hält, motiviert. Aber eben auch, wo und wie man die Balance zwischen dem eigenen Ehrgeiz und der Ansage, dass "Wettkämpfe der Tod des Glücks" sein können, findet.

Und natürlich auch über Egons Egoth-Verlag, seine Bücher und die Menschen, die sie schreiben – und auch lesen.

Nur haben wir das in all den Jahren, die wir einander nun schon kennen, nie geschafft. Nicht einmal, als wir 2018 gemeinsam in Addis Abeba beim "Great Ethiopian Run" waren: Da verloren wir einander schon vor dem Start in der Menge aus den Augen.