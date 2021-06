20-teilige Filmreihe startet am Freitag. Sechs Filme wurden eigens restauriert und auf HD-Qualität gebracht

Peter Alexander in "Münchhausen in Afrika". Foto: ORF/CCC Filmkunst

Wien – Am 30. Juni hätte Peter Alexander seinen 95. Geburtstag gefeiert – und ORF 3 würdigt den legendären Entertainer in neuer alter Frische: Am Freitag startet eine insgesamt 20 Werke des Schauspielers umfassende Retrospektive auf dem Kultursender. Sechs Arbeiten der bis 10. September angesetzten Personale wurden dabei eigens von ORF 3 restauriert und auf HD-Qualität gebracht. Dazu zählen Produktionen wie "Ich zähle täglich meine Sorgen", "Das haut hin" oder "Salem Aleikum". (APA, red, 7.6.2021)