Bald geht es los. Foto: REUTERS/NICHOLLS

Bei der Fußball-Europameisterschaft werden sich alle Teams in "Blasen" bewegen und von der sozialen Umwelt weitgehend abgeschottet sein. Der Spielbetrieb in den europäischen Ligen hat gezeigt, dass sich Corona-Fälle trotzdem nur schwer verhindern lassen. Das Auftreten von positiven Tests bei der EM könnte dramatische Folgen haben: Weil nationales Recht vor Uefa-Regeln Vorrang hat, müssten in manchen Ländern im Extremfall ganze Teams auf Anordnung der Behörden in Quarantäne.

Und behördliche Maßnahmen zur lokalen Eingrenzung von Infektionsherden können jederzeit auch kurzfristig gesetzt werden, was die Planbarkeit erschwert. Die Uefa hat daher Vorkehrungen getroffen und erlaubt etwa, dass Spieler leicht nachnominiert werden können. Auch die Verschiebung von Partien soll relativ problemlos möglich sein.