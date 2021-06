Ex-Fußballnationalspieler Thomas Hitzlsperger bekannte sich nach seiner aktiven Zeit zu seiner Homosexualität: ZDF-Reportage über ein Tabuthema – um 22.15 Uhr. Foto: imago/Eibner

20.15 GARTELN

Das Paradies in der Ferne – Die schönsten Gärten der Welt Karl Ploberger, ORF-Gärtner vom Dienst, zeigt die prächtigsten Gärten – von Südafrika über La Réunion, England, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden bis nach Guadeloupe in der Karibik. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATIONEN

Dick, dicker, fettes Geld Bis 2030 ist die Hälfte der Weltbevölkerung übergewichtig oder fettleibig. Menschen versuchen, die Kontrolle über ihre Körper zurückzugewinnen. Um 21.40begibt sich die australische Fotografin Taryn Brumfitt in ihrem Dokumentarfilm Embrace – Du bist schön auf eine Reise um den Globus, um herauszufinden, warum so viele Frauen ihren Körper nicht so mögen, wie er ist. Bis 23.10, Arte

21.05 FUSSBALL-EM

Sprechstunde beim Teamchef Promis sprechen bei Franco Foda, dem Trainer des Nationalteams vor – mit Viktor Gernot, DJ Ötzi, Nina Hartmann und Thomas Morgenstern. Bis 22.00, ORF 1

21.05 MAGAZIN

Report Die Themen: Baustelle Grüner Pass / Intensivpflege am Limit / Wohl und Weh der SPD und das Aufregerthema Gendern. Zu Gast bei Susanne Schnabl ist Katharina Reich, Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Bei Grissemann und Stermann geben Schauspieler Tom Schilling und Schriftsteller Franz Schuh ein Gastspiel. Bis 23.00, ORF 1

22.15 MAGAZIN

37 Grad: In der Abseitsfalle – Kein Coming-out im Fußball? Bisher gibt es keinen aktiven deutschen Profispieler, der sich zu seiner Homosexualität bekannte. Thomas Hitzlsperger ist diesen Schritt bisher als Einziger gegangen. Wie groß ist der seelische Druck, nicht offen zu seiner Sexualität stehen zu können? Bis 22.45, ZDF

22.35 DOKUMENTATION

Menschen & Mächte: Der Russland-Feldzug – Krieg und Tod (1/2) Vor 80 Jahren, am 22. Juni 1941, überfiel das Dritte Reich die Sowjetunion. Das Ziel: die Unterwerfung des russischen Volks in einem "Rassenkrieg", die Vernichtung des russischen Judentums und die Beseitigung des Kommunismus. Die Sendung geht der Frage nach, wie dieser Krieg auf beiden Seiten der Front erlebt wurde. Bis 23.25, ORF2

22.45 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky sind Kabarettist und Parodist Alex Kristan, Rekord-"Rapidler" Steffen Hofmann, Journalistin Elisabeth Auer sowie Schriftsteller Thomas Sautner. Bis 23.40, ORF3

23.25 NAZIZEIT

Annas Heimkehr (D 2003, Xaver Schwarzenberger) Veronica Ferres spielt das bayrische Kindermädchen Anna: Sie rettet ein jüdisches Mädchen und gibt sie in ihrem Dorf als leibliche Tochter aus. Bis 0.55, ORF 2