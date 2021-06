Corona-Ampel, Wassertemperatur, Hygiene und Anfahrtsweg: Wer im Sommer 2021 in Österreich das richtige Schwimmbad finden will, sollte sich rüsten

Mit den richtigen Apps und Websites lässt sich ermitteln, ob man im Corona-Sommer 2021 noch in das Freibad hinein kommt. Foto: APA/dpa/Julian Stratenschulte

Die vergangenen Monate waren anstrengend, der Winter war lang und hart – und nun haben wir es uns verdient, sorglos im Freibad oder am Badesee zu entspannen. Doch abgesehen von Vorgaben rund um Drei-G-Regeln und Mindestabstände haben Wasserratten auch in anderer Hinsicht die Qual der Wahl: Wo passt die Wassertemperatur? Wie lang dauert die Anfahrt? Und welche Bäder haben noch genug Platz, um weitere Gäste hineinzulassen?

Schwimmbad-Corona-Infos von Wien bis Salzburg

Auf die letztgenannte Frage bieten die großen Städte und Betreiber die nötigen Infos: etwa in Form der Bäderampel der Stadt Wien, auf der Website der Stadt Salzburg oder auf jener der Linz AG. In vielen Fällen können hier Tickets online gekauft werden.

Wer in Wien lebt und lieber mit Apps als mit Web-Lesezeichen hantiert, dem sei an dieser Stelle wiederum die offizielle App der Stadt Wien ans Herz gelegt. Diese ist sowieso nützlich, da sie auf Wunsch per Push-Mitteilung über Wetterwarnungen, Kurzparkzonen-Aufhebung und Öffi-Störungen informiert sowie diverse Informationen von Impfungen bis zu Fortbildungen enthält – im Sommer bietet sie außerdem einen Link zu besagter Corona-Ampel.

"Cooles Wien": Altbackener Name, frisches Wasser

Ebenfalls von der Stadt Wien kommt eine andere Sommer-App, die auf den etwas altbackenen Namen "Cooles Wien" hört. Hier finden sich keine Bäder, aber ein Überblick über die Standorte von Sommerspritzern, Nebelduschen und Trinkbrunnen – sie ist also für jene geeignet, die bloß eine rasche und unkomplizierte Abkühlung ums Eck suchen.

"Badewaschel": iOS-App für Wiener Wasserratten

Doch zurück zu den "echten" Bademöglichkeiten. Denn neben den offiziellen Lösungen der Städte und Betreiber gibt es auch Apps, die von engagierten Dritten entwickelt wurden.

Besonders empfehlenswert ist hier die App "Badewaschel", die Wienerinnen und Wienern alles bietet, was ihr Badeherz begehrt: nicht bloß die Bäderampel, sondern auch in vielen Fällen Infos zu Temperatur und Qualität des Wassers sowie Links zur Ticketbuchung und geografische Daten zwecks Planung der Anreise. Der Wermutstropfen: Die Daten sind auf Wien beschränkt, und die App ist nur für iOS verfügbar.

Open Data für neue Schwimmbad-Apps

Das ist schade – und Grund genug, einen Aufruf an Developer zu starten, dass sie sich der Entwicklung weiterer praktischer Sommer-Apps widmen. An den dafür benötigten Daten mangelt nicht: Sie sind auf data.gv.at frei verfügbar. (Stefan Mey, 8.6.2021)