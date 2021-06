Bereits 2017 ist der Ex-Militärchef wegen Völkermordes in der UNO-Schutzzone Srebrenica zu lebenslanger Haft verurteilt worden – am Dienstag folgt das rechtskräftige Urteil

Der Nachfolge-Mechanismus des UNO-Tribunals für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien (IRMCT) verkündet am Dienstag ein rechtskräftiges Urteil im Fall des Ex-Militärchefs der bosnischen Serben, Ratko Mladic. In erster Instanz war Mladic 2017 wegen Völkermordes in der ehemaligen ostbosnischen UNO-Schutzzone Srebrenica und anderer Kriegsverbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Letzter Prozess zu Srebrenica

Nun haben die Berufungsrichter das letzte Wort. Chefankläger Serge Brammertz zweifelt nicht daran, dass es bei der lebenslangen Haftstrafe bleibt. Es ist der letzte internationale Prozess zum Massenmord von Srebrenica, dem ersten Völkermord in Europa nach 1945. Serbische Truppen hatten unter dem Befehl von Mladic im Juli 1995 die UNO-Schutzzone überrannt, rund 8.000 muslimische Männer und Buben wurden brutal ermordet. Der frühere Präsident der Republika Srpska, Radovan Karadzic, wurde 2019 rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. (APA, 8.6.2021)