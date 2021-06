Die bekannt gewordenen Chatnachrichten haben für Thomas Schmid endgültig Konsequenzen. Foto: APA/HANS PUNZ

Die jüngst veröffentlichten Chats von Thomas Schmid brachten das Fass dann offenbar zum Überlaufen. "Nach intensiven Beratungen innerhalb des Aufsichtsrats ist der Aufsichtsrat gemeinsam mit MMag. Schmid zur Erkenntnis gekommen, dass die sofortige Beendigung der Vorstandstätigkeit von MMag. Thomas Schmid einen notwendigen Schritt für die Öbag darstellt", teilte die Staatsholding Dienstagvormittag in einer Aussendung mit. Öbag-Direktorin Christine Catasta wurde als Interimsvorstand bestellt.

Rücktritt von allen Aufsichtsratspositionen

Schmid trete auch von allen für die Öbag gehaltenen Aufsichtsratspositionen in Beteiligungsgesellschaften zurück. Die Vertretung durch Catasta ist vorübergehend, sie werde sich im laufenden Prozess der Vorstandssuche nicht bewerben.

Christine Catasta übernimmt die Führung der Öbag interimistisch. Foto: Öbag / Stefan Baumann

Bislang hatte der Aufsichtsrat unter Helmut Kern an Schmid festgehalten – allerdings hatte der auch unter gewissem öffentlichem Druck bekanntgegeben, dass er seinen Vertrag im März 2022 auslaufen lassen werde. Die Gremien der Öbag haben daraufhin mit der Suche nach einem neuen Chef oder einer neuen Chefin für die Beteiligungsholding begonnen, in zwei Wochen soll die Ausschreibung erfolgen.

Nun geht es doch schneller, Schmid verlässt die Öbag gleich. Ein Festhalten an Schmid könnte dem Ansehen der Gesellschaft schaden, so lautet dem Vernehmen nach eine der Begründungen für die vorzeitige Trennung vom Manager. Dessen Vertrag soll freilich im Einvernehmen aufgelöst werden, mit sofortiger Wirkung. Grobe Pflichtverletzungen, die eine Abberufung gemäß Paragraf 75 Abs. 4 Aktiengesetz zur Folge hätte, orten auch von der Öbag beschäftigte Arbeitsrechtler in den Chats nicht – sie beträfen Vorkommnisse aus der Zeit vor Schmids Öbag-Zeit. Und der Aufsichtsrat zeigte sich mit Schmids Arbeit an der Öbag-Spitze bisher ja immer zufrieden. Dem dürfte nun aber nicht mehr so sein.

Beratungen über Zukunft

Wie es nach Schmids Abgang weitergeht, darüber wurde am Wochenende und am Montag intern intensiv verhandelt. Erst im Vorjahr hatte man dem seit März 2019 amtierenden, umstrittenen Holdingchef sogenannte Direktoren zur Seite gestellt, darunter Exwirtschaftsprüferin Catasta. Sie übernimmt nun auch interimistisch die Führung, wie die Öbag in einer Aussendung bestätigte. Bis zuletzt war die Frage offen, wer Schmid in den Aufsichtsräten der Öbag-Töchter ersetzen soll; etwa jenem im Kontrollgremium des Verbund, wo Schmid den Vorsitz innehat (ebenso wie in der Immogesellschaft Are) oder in der OMV, in der Schmid Aufsichtsratsvizechef ist.

Dass man gleich einen fixen Nachfolger für den gebürtigen Tiroler Schmid an der Hand hat, ist höchst unwahrscheinlich, zumal der Job noch nicht ausgeschrieben ist. Eine zweite Bestellung à la Schmid, der an der Ausschreibung für den Leitungsjob selbst mitgearbeitet hatte und bei der Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder der neuen Öbag sehr sehr nah dran war, muss die Staatsholding jedenfalls vermeiden.

"Ich liebe meinen Kanzler"

In den Chats, von denen Schmid die meisten noch als Generalsekretär und Kabinettschef im Finanzministerium geschrieben hat, geht es um seine Vorbereitung auf den von ihm angestrebten Vorstandsjob in der neugegründeten Öbag. Sie verdeutlichen Schmids Nähe zu Politikern wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (Kurz an Schmid: "Kriegst eh alles, was du willst", Schmid an Kurz: "Ich liebe meinen Kanzler") oder dem heutigen Finanzminister Gernot Blümel (Blümel an Schmid: "Schmid AG fertig" oder "Du bist Familie"). Zudem äußerte sich Schmid abschätzig über den damals amtierenden Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP).

Vorige Woche kamen neue Unterhaltungen an die Öffentlichkeit, und die dürften den Meinungsumschwung im Öbag-Aufsichtsrat bewirkt haben. In seinen Chats kritisierte Öbag-Chef Schmid die Mitarbeiter der Staatsholding scharf, den Betriebsrat wollte er abmontieren: "Und Betriebsrat. Weg damit. Und Öbib-Leute gleich mit." Zudem unterhielt er sich mit seiner Mitarbeiterin über seine Reisen, die er nach seiner Tätigkeit als höchster Beamter im Finanzministerium ohne Diplomatenpass bewältigen muss: "Oh Gott. Reisen wie der Pöbel", meinte er dazu. Chats, deren Bekanntwerden offenbar auch zu einem Ansturm von Anrufern in der Öbag-Zentrale führte. Die war am Mittwoch eine Zeitlang nicht erreichbar, per Tonband wurde zur Kontaktaufnahme per E-Mail verwiesen. Das blieb auch im Aufsichtsrat nicht unbemerkt.

Schmids Vertrag sah, je nach Geschäftsentwicklung, ein Bruttojahresgehalt zwischen 400.000 und 610.000 Euro vor. Für seine ersten neun Arbeitsmonate im Jahr 2019 bekam er rund 304.000 Euro, die Zahlen fürs Vorjahr wurden noch nicht veröffentlicht. Die Staatsholding hält Beteiligungen an elf Unternehmen, darunter 33 Prozent an der Casinos Austria und an den börsennotierten Gesellschaften Österreichische Post AG (knapp 53 Prozent), OMV (31,5 Prozent) und Telekom Austria (rund 28 Prozent). Am Verbund ist die Republik direkt mit 51 Prozent beteiligt. (Renate Graber, 8.6.2021)