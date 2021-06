Service & Info

Ausgangspunkt:

Gmunden, Traunsteinstraße, Parkplatz "Umkehrplatz" (431 m)

Anreise:

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit der ÖBB von Salzburg oder Wien/Linz nach Attnang-Puchheim und weiter nach Gmunden-Bahnhof. Nun mit der Traunseetram bis Gmunden-Seebahnhof.

Von dort zum Ausgangspunkt: mit dem Wanderbus-Shuttle (Sa, So, feiertags; erste Fahrt zwischen 4 und 5.30 Uhr, je nach Jahreszeit, letzte Fahrt 18 Uhr) mit dem Traunsteintaxi (Anruftaxi, täglich 5 bis 20 Uhr zur vollen Stunde; Anmeldung mindestens 1 Stunde vor Fahrtbeginn unter 050/422 16 91) mit dem Linienschiff von Gmunden (Schiffsstation Rathausplatz oder Grünbergseilbahn) zur Anlegestelle Hois'nwirt

Detaillierte Anreiseplanung: ooevv.at

Von Salzburg (A1, Ausfahrt Regau) oder Wien (A1, Ausfahrt Laakirchen-West) nach Gmunden – durchs Zentrum – nach der Traunbrücke rechts abbiegen (grünes Schild "Grünberg") und zum Parkplatz Seebahnhof. Nun entweder die Traunsteinstraße geradeaus bis zum Ende der Fahrmöglichkeit (= Parkplatz "Umkehrplatz"). Ist dieser Parkplatz belegt, muss schon zuvor entlang der Traunsteinstraße geparkt werden (bitte nur auf den gekennzeichneten Parkflächen!). Achtung: Auf der gesamten Traunsteinstraße (inklusive Parkplatz "Umkehrplatz") herrscht an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen Kurzparkzone (maximal 3 Stunden, 5–15 Uhr)! Oder den Pkw gleich beim Parkplatz Seebahnhof abstellen und mit Wanderbus oder Traunstein-Taxi zum Ausgangspunkt (siehe oben).

Aufstieg:

Wir starten am Traunsee-Ostufer, beim Parkplatz "Umkehrplatz" an der Traunsteinstraße. Von der großen Infotafel folgen wir den Wegweisern "Miesweg 40 min" und "Kl. Schönberg 1 3/4 h": über die Asphaltstraße bergauf, dann bergab. Auf einer Schotterstraße bis zum ersten Tunnel. Wer es eilig hat, folgt nun der Forststraße durch zwei Tunnel bis zur Lainaubrücke (480 m). Schöner und aussichtsreicher ist jedoch der Zustieg zur Lainaubrücke über den Miesweg (Trittsicherheit nötig). Er zweigt unmittelbar vor dem ersten Tunnel rechts ab (Wegweiser, Drahtseil). Auf tw. schmalem Steig im Auf und Ab am Felsufer entlang (Drahtseile, kurze Leitern, Stege), bis man einen Rastplatz am Seeufer erreicht (Bänke, schöne Badestelle). Von dort steil hinauf zur Forststraße bei der Lainaubrücke. Auf der Lainau-Forststraße bergauf, bis 5–10 Minuten später nach rechts der Steig zum Kleinen Schönberg abzweigt (Wegweiser). Den steilen, felsdurchsetzten Waldhang hinauf (tw. erdig-rutschig, viele Wurzeln, ganz kurze Kraxelpassagen). Einmal heißt es aufpassen: Vor einer Felswand geht es nach rechts (Markierungspfeile & grüne Fluchtweg-Tafel). Nach rd. 300 Höhenmetern (ab Lainau-Forststraße) erreichen wir eine Kreuzung am Gipfelkamm. Dort rechts (Wegweiser "Kl. Schönberg 10 min") und im Auf und Ab am felsigen Grat (mehrmals Drahtseile, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit nötig) zum Gipfelkreuz am Kleinen Schönberg (895 m).

Abstieg:

Entweder über die steile Aufstiegsroute hinunter. Oder einfacher und knieschonender (aber mit rd. 3 km Mehraufwand): Bei der Kreuzung am Gipfelkamm geradeaus (Wegweiser "Mairalm 1 h 05 min") und am Waldkamm ("Ranzen") über mehrere kleine Erhebungen (höchster Punkt: rd. 905 m). (Beim ersten Anstieg nicht rechts in die Flanke, sondern gerade weiter; hier vorübergehend keine Markierungen!) Wir treffen auf eine Forststraße und folgen ihr links hinunter (Wegweiser "Mairalm 45 min"). Schließlich erreichen wir die Forststraße im Lainaugraben. An dieser Kreuzung entweder noch nach rechts zur Einkehr auf der Moaralm (789 m) und wieder zurück (ca. 20 Minuten Zusatzaufwand). Oder gleich links auf der Lainau-Forststraße hinunter (Wegweiser "Traunsee Ostufer 1 h"), bis kurz vor die Lainaubrücke. Nun entweder geradeaus auf der Straße durch die Tunnel oder links über den Miesweg zurück zum Ausgangspunkt.

Anforderungen:

Miesweg: Trittsicherheit nötig. Kein Spazierweg, sondern gesicherter Steig am Felsufer des Traunsees entlang (Holzstege, Drahtseile, kurze Metallleitern)!

Steig zwischen Lainau-Forststraße und Kleinem Schönberg: zuerst steiler Waldsteig mit vielen Wurzeln (tw. rutschig, Stolpergefahr v. a. beim Abstieg) und ganz kurzen Kraxelstellen (jeweils nur wenige Meter, nicht ausgesetzt). Gipfelgrat felsig und anspruchsvoller, mit kurzen Drahtseilpassagen (tw. etwas ausgesetzt).

Sonstige Wegabschnitte einfach (Forststraßen); gesamte Tour markiert und beschildert.

Einkehr: Seegasthof Hois'nwirt (an der Traunsteinstraße, 1 km vor dem Ausgangspunkt), Moaralm (auf der Abstiegsvariante)

Karte: Freytag-&-Berndt-Wanderkarte WK 282