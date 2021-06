Während man täglich vom Impffortschritt hört und liest und sich wochenlang mit dem Versprechen des Bundeskanzlers zufriedengegeben hat, bis Ende Juni zumindest die erste Dosis zu erhalten, haben viele Menschen immer noch keinen Impftermin in Aussicht. Das zehrt an der Geduld all jener, die sich seit Monaten an alle Maßnahmen halten und nun – so scheint es zumindest – vergessen werden. Dazu zählen unter anderen jüngere Menschen, aber je nach Bundesland warten Impfwillige verschiedenster Altersgruppen darauf, endlich zumindest Informationen zu erhalten, wann es so weit sein wird. Das STANDARD-Social-Media-Team zeigt Verständnis:



Haben Sie einen Termin in Aussicht?

In welchem Bundesland wohnen Sie? Haben Sie zumindest Informationen erhalten, wann es so weit sein wird? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 8.6.2021)