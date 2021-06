Naftali Bennett steht als Nachfolger von Benjamin Netanjahu bereit. Foto: EPA / ABIR SULTAN

Jerusalem – Die Vereidigung der künftigen Regierung in Israel ist für den Sonntag geplant. Parlamentspräsident Yariv Levin gab am Dienstag eine entsprechende Entscheidung bekannt. Die künftigen Koalitionspartner hatten eine Abstimmung bereits am Mittwoch gefordert. Bei der Sitzung am Sonntag soll nun auch ein neuer Parlamentspräsident bestimmt werden. Das geplante Acht-Parteien-Bündnis verfügt in der Knesset nur über eine hauchdünne Mehrheit von 61 der 120 Abgeordneten.

Ablöse von Netanjahu möglich

Mit der Vereidigung des neuen Kabinetts ginge eine Ära zu Ende: Es wäre das erste Mal seit zwölf Jahren, dass eine Regierung ohne den rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gebildet wird. Der 71-Jährige versucht noch, dies zu verhindern. Er hofft, dass sich in den nächsten Tagen im gegnerischen Lager noch Abtrünnige finden.

Die Nachfolge Netanjahus als Ministerpräsident will der 49-jährige Naftali Bennett von der ultrarechten Yamina-Partei antreten. Seine Regierung soll aus acht Parteien vom rechten bis zum linken Spektrum bestehen, darunter auch eine arabische Partei.

Netanjahu bezeichnete die geplante Koalition als "Betrug des Jahrhunderts". Seine Anhänger üben großen Druck aus, um einen Machtwechsel zu verhindern. Demonstranten beschimpften Bennett auf Kundgebungen als Verräter und verbrannten sein Porträt. Der Chef des Inlandsgeheimdiensts Shin Bet warnte am Wochenende vor Blutvergießen. (APA, 8.6.2021)