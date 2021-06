Die Chatnachrichten von Thomas Schmid haben in den vergangenen Monaten ein Sittenbild offenbart. Von "Kriegst eh alles, was Du willst" bis "Ich hasse euch ..."

Die Chats von Ex-Öbag-Vorstand Thomas Schmid haben für viel Wirbel gesorgt. Foto: APA / Hans Punz

Die Chatnachrichten von Öbag-Chef Thomas Schmid mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, Finanzminister Gernot Blümel (beide ÖVP) und seiner Assistentin Laure haben für Rauschen im Blätterwald gesorgt. Hier einige Zitate rund um den nunmehrigen Ex-Chef der Staatsholding.

"Kriegst eh alles, was Du willst." – Kanzler Kurz an Schmid zu dessen Wünschen rund um die Aufsichtsratsposten bei börsennotierten Betrieben mit Staatsbeteiligung

"Ich bin so glücklich :-)))!" – Replik von Schmid an den Bundeskanzler nach dessen beruhigenden Worten zu den Aufsichtsrat-Posten

Foto: HO

"Du bist Familie." – Der damalige Kanzleramtsminister Blümel an Schmid zu dessen Sorgen, ob bei seiner Kür zum Öbag-Chef alles rund und ohne mediales Störfeuer läuft

"Mir gehen die Weiber so am Nerv. Scheiß Quote." – "Netzwerkerin" Gabi Spiegelfeld an Schmid über ihre verzweifelte Suche nach Frauen für die Aufsichtsratspositionen

"Also Schipka war fertig!" (...) Er war zunächst rot dann blass dann zittrig." – Schmid zu Kurz nach seinem Treffen mit dem Bischofskonferenz-Generalsekretär und der dort geäußerten Überlegung, der Kirche Steuerprivilegien zu streichen

"Oh Gott. Reisen wie der Pöbel." – Schmid an seine Assistentin Laure, nachdem er beim Wechsel vom Finanzministerium an die Öbag-Spitze seinen Diplomatenpass abgeben musste

Foto: HO

"Ich hasse euch, dass ich da herkommen muss zu diesen Tieren für Strafregister" – Schmid nochmals an seine Assistentin Laure, nachdem für die Ausstellung eines Strafregisterauszugs ein persönliches Erscheinen auf der Poliziewache erforderlich ist. (APA, 8.6.2021)