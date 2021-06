"The Lake" des iranischen Fotografen Masoud Mirzaei ist der Gesamtsieger der Creative Photo Awards 2021, des internationalen Wettbewerbs für kreative und künstlerische Fotografie der Siena Awards, eines internationalen Festivals für visuelle Kunst. Das Foto wurde am Urmia-See aufgenommen, dem größten See im Nahen Osten und dem sechstgrößten Salzwassersee der Erde, der zwischen den Provinzen Ostaserbaidschan und Westaserbaidschan liegt. Es wurde ausgewählt unter zehntausenden Bildern, die von Fotografen aus 137 Ländern eingereicht wurden. Der Wettbewerb umfasst 17 Kategorien für zeitgenössische Fotografie.

Die Gewinnerbilder für jede Kategorie werden in der Ausstellung "I Wonder If You Can" während des Siena-Awards-Festivals vom 23. Oktober bis zum 5. Dezember gezeigt.