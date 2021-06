Rund 1500 Epyc 7003-Prozessoren kommen im VSC-5 zum Einsatz. Foto: aMD

Noch in diesem Jahr soll in Österreich ein neuer Supercomputer fertig gestellt und in Betrieb genommen werden. Es ist die mittlerweile fünfte Generation des Vienna Scientic Clusters und trägt dementsprechend die Bezeichung VSC-5.

Für die Errichtung ist der Spezialist Megware aus Chemnitz zuständig. Man setzt auf rund 1500 AMD-Serverprozessoren des Typs Epyc 7003, die in Summe knapp 99.000 Rechenkerne bieten. Dazu kommen Nvidia A100-Karten, die Berechnungen verschiedener Art – beispielsweise im Bereich Machine Learning und Künstliche Intelligenz – beschleunigen sollen. Man setzt auf eine Warmwasserkühlung.

Aufbau an TU Wien

Standort ist die TU Wien. Sie kooperiert dabei mit der Uni Wien, TU Graz, Uni Innsbruck sowie der Boku Wien. Dazu gibt es auch Unterstützung seitens des Bildungsministeriums. Über die zu erwartenden Leistungsdaten wurde noch nichts verraten. Der Vorgänger, der VSC-4 aus 2019, schaffte aber den Sprung in die weltweiten Top-100. (red, 8.6.2021)

Update, 12:50 Uhr: Aufgrund eines Tippfehlers war zuvor angegeben, dass rund 1000 Epyc-CPUs zum Einsatz kommen. Es handelt sich um 1500 Prozessoren, der Fehler wurde korrigiert.