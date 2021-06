Üblicherweise sind Nachberichte zu Fußballspielen äußerst vorhersehbar. Spieler und Trainer kommen zu Wort, die wichtigsten Szenen des Spiels werden noch einmal in ihre Einzelteile zerlegt.

RTL musste sich am Montag für den Nachspann des letzten Spiels der deutschen Nationalmannschaft vor der anstehenden Europameisterschaft etwas Großes überlegen. Der Privatsender zeigte zwar den Test gegen Lettland, die Euro 2021 wird in Deutschland allerdings von ARD, ZDF und Magenta TV gezeigt.

Es kam zum ausführlichen "RTL-Fußball-Talk", live aus dem Stadion in Düsseldorf. Die Experten Lothar Matthäus, Steffen Freund und Karl-Heinz Riedle sprachen über die Chancen der DFB-Elf bei der EM, Gott und die Welt.

Gegenseitige Befruchtung

Und dann begrüßte Moderator Florian König noch einen fünften Mann, den alle nur als "Herrn Söder" ansprechen sollten. Der bayerische Ministerpräsident war aus der "Zirbelstube" der Staatskanzlei in München zugeschaltet. Er gab sich beeindruckt über den 7:1-Erfolg und wollte aus der Ferne eine "gute Stimmung und Spielfreude" in der Nationalmannschaft erkannt haben.

Söder erwartet sich, dass die EM in Deutschland "eine Menge bewirken" wird. Das Turnier komme "zu einer guten Zeit jezat". Denn er hoffe auf eine "gegenseitige Befruchtung": Einerseits werden die 14.000 erlaubten Zuseherinnen und Zuseher im EM-Stadion in München neue Lebensfreude verspüren. Andererseits sollen Erfolge im Sport die Stimmung in der Bevölkerung heben.

Vernünftiges Gegurke

Der Fußballverband Uefa verlangte im Vorfeld der Euro, die in Stadien auf dem gesamten Kontinent ausgetragen wird, fixe Zusagen der Spielorte für Zuschauerkontingente. Söder gab bei RTL den Mann, der stets die Kontrolle behalten hat: "Wir haben nie etwas versprochen. Wir waren sehr vernünftig." Die Infektionslage mache es nun aber möglich, Fans zuzulassen. Beim Spiel Deutschland gegen Frankreich will er im Stadion sitzen. Weil er ein riesiger Fußballfan ist.

Der EM-Tipp Söders war dann wieder vorhersehbar. Er glaubt an ein erfolgreiches Turnier des DFB, prophezeit außerdem: Deutschland startet überragend ins Turnier, zeigt im dritten Spiel ein "Gegurke", läuft dann aber zur Höchstform auf. Die Parallelen zur Politik kann man sich dazudenken. (Lukas Zahrer, 8.6.2021)