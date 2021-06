Foto: AFP/DENIS CHARLET

Nutzerinnen und Nutzer des STANDARD berichteten am Dienstag zu mittag von Ausfällen mehrerer großer Websites. So waren unter anderem die Seiten diverser Nachrichtenmedien – wie etwa der New York Times, BBC, CNN oder des Guardian – nicht abrufbar. Auch Websites wie Reddit und Twitch waren am Dienstag offline. Das Tech-Medium The Verge suchte sich zu diesem Problem einen Workaround und publizierte kurzfristig via Google Docs.

Die Website Amazon.de wiederum konnte von manchen Usern zwar aufgerufen werden, wurde aber fehlerhaft angezeigt.

Amazon.de war am Dienstag eine Textwüste ohne Bilder. Foto: Screenshot

Auch vom Service allestörungen.at heißt es, dass Amazon seit 12:08 "Probleme hat", wie via Twitter mitgeteilt wurde. 89 Prozent der User berichten von Problemen mit der Website per se, 9 Prozent von Problemen beim Einloggen.

Der Grund für den Ausfall ist noch unklar. Da Amazon selbst von den Ausfällen betroffen ist, Dienste von Mitarbeitern wie Google und Twitter jedoch problemlos laufen, liegt die Vermutung eines Problems bei Amazons Cloud-Service AWS nahe. AWS wird nicht von Amazon selbst zum Hosten der eigenen Websites genutzt, auch andere Unternehmen mieten hier Serverkapazität.

Laut einem Artikel des Daily Mirror hatte aber auch der Content Delivery Dienst Fastly am Vormittag von Problemen berichtet. Dieser ist bei vielen Websites zwischen Client und User geschalten und soll normalerweise die Ladegeschwindigkeiten von Websites erhöhen. (red, 8.6.2021)

Update: Um circa 13 Uhr schienen die Services wieder weitgehend zu funktionieren.