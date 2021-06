Nora Schmid, derzeit Intendantin der Grazer Oper, soll nach Dresden an die Semperoper wechseln.

Die Intendantin der Oper Graz, Nora Schmid, könnte ab der Spielsaison 2024/25 Intendantin der Semperoper Dresden werden. Dies berichteten steirische Medien unter Berufung auf ein sächsisches Onlineportal. Am Nachmittag soll es in Dresden dazu ein Pressegespräch des Kulturministeriums geben. Seitens der Oper Graz gab es vorerst keine Bestätigung. Auf die Frage, ob sich Schmid am Dienstag in Graz befände, hieß es, sie sei in Terminen, nähere Infos könne man nicht geben.

Mit dem Haus vertraut



Das Onlineportal der "Sächsischen Zeitung" berief sich in seinem Bericht auf Insider der Semperoper. Die Schweizerin Schmid – seit 2015/16 Intendantin der Oper Graz – ist jedenfalls mit dem Haus vertraut. Sie war dort ab 2010/11 als Chefdramaturgin und ab 2012 Mitglied jener Interimsintendanz, die nach dem Tod der Intendantin Ulrike Hessler tätig war.

Im Mai hatte das sächsische Kulturministerium mitgeteilt, dass ab Sommer 2024 sowohl die Leitung des Hauses als auch der Chefposten bei der Staatskapelle neu besetzt werden. Für Intendant Peter Theiler (64) wird der Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2023/2024 verlängert, Chefdirigent Christian Thielemann (62) erhält für danach keinen neuen Vertrag.

Am Nachmittag um 15 Uhr sollte in der Semperoper ein Pressegespräch mit Sachsens CDU-Kulturministerin Barbara Klepsch stattfinden. Thema: "Vorstellung der neuen Intendanz". (APA, 8.6.2021)