Ludwig fordert Party-Zonen für Jugendliche. Foto: imago

Nachdem am Wochenende ein Polizeieinsatz am Karlsplatz mit Jugendlichen eskalierte und die Beamten mit einem Platzverbot reagierten, bekräftigte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag erneut seine Kritik am Vorgehen der Polizei. Zwar verurteilte Ludwig die Gewalt gegen die Beamten, dennoch sprach sich Wiens Bürgermeister gegen weitere Platzverbote aus.

Ludwig: "Jungen Menschen Möglichkeit für Partys geben"

So lange es wegen der Corona-Einschränkungen eine vorgezogene Sperrstunde gebe und die Nachtgastronomie geschlossen ist, brauche es ein Angebot für Jugendliche, so Ludwig in einer Aussendung. Aus diesem Grund forderte er Zonen "für junge Menschen in der Stadt, die ihnen die Möglichkeit bieten, Party zu machen" – ohne dabei in Konflikt mit Anrainern zu geraten.

"Ich habe heute mit dem Wiener Polizeipräsidenten auch darüber gesprochen, wie man präventiv Maßnahmen setzen kann, dass Ausschreitungen wie am vergangenen Wochenende am Karlsplatz gar nicht erst entstehen können", wird der Bürgermeister in einer Aussendung zitiert. Konkrete Pläne, wo entsprechende Zonen für Jugendliche eingerichtet werden sollen, nannte Ludwig allerdings nicht.

Hoffen auf Nachtgastronomie

Sollten sich die Corona-Maßnahmen weiter lockern, rechnet der Bürgermeister mit einem Rückgang von Partys im öffentlichen Raum: "Wenn es möglich ist, die Sperrstunde wieder auszuweiten und die Nachtgastronomie wieder aufsperrt, wird sich das Feiern wieder dorthin verlagern wo es war." (red, 8.6.2021)