Liebe Leserin, lieber Leser,

Die neuen Versionen von Apples Betriebssystemen sollen vor allem mit besserem Datenschutz punkten. Das gilt allerdings nicht überall, in einigen Ländern werden verschiedene neue Featues nicht angeboten werden. Ein großer Ausfall bei einem Internet-Infrastrukturanbieter hat heute außerdem zahlreiche Webseiten vorübergehend außer Gefecht gesetzt.

Österreich bekommt zudem bald einen neuen Supercomputer, den VSC-5, und die neue EU-Verordnung gegen terroristische Inhalte ist in Kraft getreten, die Facebook und Co zur schnellen Löschung einschlägiger Postings verpflichtet. Wir fassen zusammen, was es darüber zu wissen gibt.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen gute Lektüre!

Apple setzt neuen Fokus auf Privatsphäre – aber nicht überall

Viele internationale Websites nicht abrufbar: Großflächiger Ausfall ist behoben

Plattformen müssen terroristische Inhalte binnen einer Stunde löschen

VSC-5: Österreich bekommt bald neuen Supercomputer

Warum es Zeit ist, Chrome zu verlassen

"CS:GO" schränkt Free-2-Play-Inhalte radikal ein