RADIO-TIPPS

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Impfentscheidung, soziale Verantwortung und Gerechtigkeit Vorsitzende der Bioethikkommission Christiane Druml und Philosophin Lisz Hirn zu Gast bei Barbara Zeithammer. Bis 13.55, Ö1

21.00 MAGAZIN

Salzburger Nachtstudio: Positiv! Zwölf Fragen an den Soziologen Bernd Marin zur Welt nach Corona mit optimistischem Grundton. Bis 22.00, Ö1

0.00 GESPRÄCH

Now its dark Mit Pete und Lenz von Bosna live im Studio über ihr Debutalbum You Know Too Much. Bis 3.00, Orange 94.0 im Raum Wien und o94.at (Doris Priesching, 9.6.2021)