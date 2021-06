Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Linz/Frankfurt am Main – Dem FC Blau-Weiß Linz kommt sein Meistertrainer abhanden. Ronald Brunmayr verlässt die Oberösterreicher und wechselt in die deutsche Bundesliga zu Eintracht Frankfurt. Dort wird der 46-Jährige als Assistenztrainer von Oliver Glasner fungieren. Brunmayr war seit Anfang 2020 bei den Linzern tätig und führte den Club überraschend auf den ersten Tabellenrang der zweiten Fußball-Liga. Für den Wechsel wird eine Ablöse fällig, über die Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Brunmayr dankte zum Abschied seinem alten Arbeitgeber: "Es waren für mich rückblickend sensationelle eineinhalb Jahre, die immer in meinem Herzen bleiben werden. Wir haben das Maximum herausgeholt und uns mit dem Meistertitel gekrönt. Und genau dieser Erfolg hat mir Perspektiven aufgetan, von welchen ich niemals geträumt hätte." In Frankfurt trifft er auf Glasner, der wie Assistenzcoach Michael Angerschmid aus Wolfsburg an den Main wechselt. Außerdem stehen bei der Eintracht die Österreicher Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker unter Vertrag, sie wurde in der vergangenen Saison Fünfter und spielt in der Europa League. (APA, 8.6.2021)