Peter Tscherkasskys "Train Again" feiert in der Quinzaine des Réalisateurs seine Weltpremiere in Cannes.

Foto: Sixpack Film

Vergangene Woche hatte das Filmfestival Cannes (6. bis 17. Juli) sein hochkarätiges Line-Up für das offizielle Programm bekanntgegeben, nun präsentierte auch die unabhängige Sektion Quinzaine des Réalisateurs ihre Filmauswahl. Train Again, die neue, zwanzigminütige Arbeit des renommierten Experimentalfilmemachers Peter Tscherkassky wird als dritter heimischer Film an der Croisette Premiere feiern – eine Ode an die Eisenbahn und die Beschleunigung der Wahrnehmung im Kino. Wie bereits berichtet, laufen Moneyboys von C.B. Yi und Große Freiheit von Sebastian Meise in der Sektion Un Certain Regard.

Eröffnung mit Emmanuel Carrère



Zu den weiteren prominenten Filmemachern im Quinzaine-Aufgebot zählen der Portugiese Miguel Gomes, der gemeinsam mit Maureen Fazendeiro Diários de Otsoga (The Tsugua Diaries) präsentiert, oder die Britin Joanna Hogg mit dem zweiten Teil von The Souvenir. Ebenso werden Futura von Pietro Marcello, Francesco Munzi und Alice Rohrwacher sowie Ali & Ava von Clio Barnard ihre Premiere feiern. Jean-Gabriel Périot zeigt seine Verfilmung von Didier Eribons Erfolsbuch Retour à Reims. Der französische Autor und Filmemacher Emannuel Carrère wird die Reihe mit seiner Regiearbeit Ouistreham (Between Two Worlds) mit Juliette Binoche am 7. Juli eröffnen. (kam, 8.6.2021)