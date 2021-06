[Inland] Warum sich Thomas Schmid so lange an der Öbag-Spitze hielt.

Kopf des Tages: Christine Catasta übernimmt interimistisch die Öbag.

Anrufe von Kurz rund um Löger-Ermittlungen beschäftigen Justiz.

[Podcast] Schmid-Rücktritt und Löger-Affäre: Es wird eng für Kurz.

[International] UN-Gericht bestätigt lebenslange Haftstrafe für Ex-General Mladić.

Mann ohrfeigte Frankreichs Präsident Macron.

Kraftprobe um chinesische Universität in Budapest.

[Wirtschaft] Abverkauf der alten OMV geht munter weiter.

Sind Patente und Exportverbote schuld am globalen Impfstoffmangel?

[Live] Hier geht es zum heutigen Coronavirus-Tagesüberblick

[Video] Platzverbot am Karlsplatz: "Fühle mich missverstanden".





[Wetter] Der Sonnenschein überwiegt, spätestens ab Mittag entwickeln sich aber immer öfter auch hochreichende Quellwolken und vor allem im Westen und Süden sowie generell im Bergland muss in Folge mit lokalen Regengüssen oder Gewittern gerechnet werden. In weiten Teilen Niederösterreichs, in Wien, dem Burgenland und der Ost- und Südoststeiermark bleibt es trocken und überwiegend sonnig. Bis 26 Grad.

[Zum Tag] 1934: Donald Duck hat seinen ersten Auftritt in dem Zeichentrickfilm Die kluge kleine Henne.