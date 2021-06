Der ORF-Newsroom samt neuem Ö3-Sitz auf dem Küniglberg, hier noch in Bau, hat inzwischen eine komplette Außenhaut. Foto: ORF / Roman Zach-Kiesling

Wien – In weniger als einem Jahr sollen hunderte bisher getrennt für TV, Radio und Online arbeitende ORF-Journalistinnen und -Journalisten in einem gemeinsamen Newsroom zusammenarbeiten. Wissen sie schon, wie das funktionieren soll und wer diese große Nachrichtenmaschine wie führt? Und: Weiß das der amtierende ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz? Das wollen drei bürgerliche Stiftungsräte in einem umfangreichen Fragenkatalog wissen.

"Hochsensibles Reformprojekt"

16 sehr grundsätzliche Fragen haben Petra Stolba, Andreas Kratschmar und Gregor Schütze zum "hochsensiblen Reformprojekt" Newsroom in der letzten Sitzungswoche des Stiftungsrats formuliert, bevor das Gremium im August die Führung des ORF ab 2022 bestimmt.

Der Publikumsrat des ORF, wo Kratschmar seit vielen Jahren den bürgerlichen "Freundeskreis" leitet, sorgte sich schon 2015 um Vielfalt im Newsroom, den der ORF seit 2014 plant. 2015 ließ der ORF auf Wunsch des Gremiums sein Publikum über dessen Eindruck von der Themenvielfalt befragen. Diese "Nullmessung" (Kratschmar) sollte Vergleiche mit der Entwicklung der Vielfalt mit dem gemeinsamen Newsroom ermöglichen.

Die drei Stiftungsräte stellen nun Fragen über "strukturelle Maßnahmen" zur Sicherung der Vielfalt, über die Entscheidungsstrukturen in einem Führungsteam, über die Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Unterstützung bei der künftigen Zusammenarbeit "auf Augenhöhe", über Budgets für den Newsroom und schließlich über unterschiedliche Kollektivverträge künftiger Sitznachbarn im Newsroom.

Zwei Monate vor Generalswahl

Der Fragenkatalog begleitet die Ende Juni anlaufende Bewerbungsfrist für den ORF-Generaldirektor oder die ORF-Generaldirektorin ab 2022 ein. Der Stiftungsrat entscheidet darüber am 10. August. Die Mehrheit in diesem Stiftungsrat haben ÖVP-nahe Stiftungsräte und den Bürgerlichen zugeordnete Unabhängige.

Im STANDARD-Interview kündigte Wrabetz im Mai ein redaktionelles Führungsteam für den Newsroom mit voraussichtlich drei Mitgliedern an; er wollte sich aber etwa nicht näher äußern, wer dort Letztentscheidungen über Themen oder auch Disposition trifft und ob diese drei Führungskräfte ein Chefredakteur und zwei Stellvertreter sein könnten.

Die Newsroom-Anfrage an Wrabetz im Wortlaut:



Die Zusammenlegung der Radio-, Fernseh- und Online-Information des ORF in einem Multimedialen Newsroom (MMNR) ist bereits seit 2014 projektiert. Dabei handelt es sich um ein grundlegendes, hochsensibles Reformprojekt der gesamten ORF-Information. Die Sicherung von redaktioneller Vielfalt und Binnenpluralismus ist dabei ebenso erfolgskritisch wie die Bewältigung des mit dem MMNR verbundenen umfassenden Change-Prozesses und Kulturwandels. Vor diesem Hintergrund ersuchen wir um die Beantwortung folgender Fragen:

Vielfalt

Wie werden die Auswirkungen der Zusammenlegung der Radio-, Fernseh- und Online-Information auf Themen- und Meinungsvielfalt sowie Binnenpluralismus gemonitort und analysiert?

Welche strukturellen Maßnahmen werden gesetzt, um Themen- und Meinungsvielfalt zu sichern bzw. auszubauen? Wie wird z. B. das Themenmanagement organisiert sein?

Nachdem ein zentraler Chefredakteur des MMNR grundsätzlich abzulehnen ist: Welche Regeln und Standards gelten für redaktionelle (Letzt-)Entscheidungen eines mehrköpfigen Leitungsteams des MMNR – und wie soll sich dieses zusammensetzen?

Wie sind multimediale Fachressorts und Sendungsteams – auch mit Blick auf das Themensetting – voneinander abgegrenzt?

Organisation

In weniger als einem Jahr sollen die ersten Redakteurinnen und Redakteure in den MMNR siedeln: Wissen diese schon, was ihre konkreten Aufgaben und wer ihre Vorgesetzten sein werden?

Welche "Ausspielregeln" sollen künftig für sie gelten: Ist ein gesamthafter Content-Management-Prozess inklusive der zuliefernden Magazinbereiche definiert? Wer entscheidet über Channelpriorisierung und Content-Ausspielung?

Was wird getan, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter optimal auf ihre neuen Aufgaben vorzubereiten? Gibt es ein gemeinsames, einheitliches Bild des "multimedialen" Arbeitens im ORF – und wie sieht dieses konkret aus? Wie ist der Ausbildungsgrad der Redakteurinnen und Redakteure in Bezug auf Trimedialität?

Wer sorgt für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Channels bzw. der Content-Formate?

Kultur

Die TV-, Radio- und Online-Redaktionen haben jahrzehntelang autonom und monomedial gearbeitet: Wie ist die Erarbeitung einer gemeinsamen MMNR-Kultur gewährleistet? Wird dieser Prozess professionell begleitet – wenn ja, von wem?

Wer hat im ORF die notwendige Prozesskompetenz, um alle drei Kulturen – Fernsehen, Radio und Online – auf Augenhöhe zusammenzuführen?

Wie wurden und werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingebunden?

Finanzen

Welche jährlichen Kosten sind mit dem MMNR verbunden?

Wie ist der MMNR im Finanzplan 2022 budgetiert? Wird es ein Extra-Budget für die besonderen Umstände des neuen, multimedialen Zusammenwachsens geben?

Wie lassen sich die mit der Etablierung eines MMNR erhofften Effizienzgewinne quantifizieren?

Nachdem im MMNR ORF-Angestellte und ORF-On-Angestellte zusammenarbeiten sollen: Bleiben die bisherigen Vertragssysteme bestehen, oder werden diese harmonisiert? Was ist der aktuelle Verhandlungsstatus?

(fid, 9.6.2021)