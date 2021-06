Die Polizei nahm im Zuge der Operation "Trojan Shield" 81 Personen in Österreich fest. Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Im Zuge einer der größten Polizeiaktionen gegen die organisierte Kriminalität haben Ermittler mehr als 800 Verdächtige in 16 Ländern festgenommen. Die weltweite Operation, die unter dem Namen "Trojan Shield" lief, wurde vom FBI in Zusammenarbeit mit Europol und 15 weiteren Ländern durchgeführt.

Auch österreichische Ermittler waren an der Operation beteiligt. Es wurden hierzulande 67 Hausdurchsuchungen durchgeführt und 81 Personen festgenommen. Sichergestellt wurden zudem 707 Kilo Suchtmittel, davon 30 Kilo Kokain, 35 Waffen sowie 650.000 Euro an Bargeld. Die Zugriffe konzentrierten sich vor allem auf die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Salzburg.

Untersuchungshaft

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag sprachen sowohl Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) als auch Justizministerin Alma Zadić (Grüne) von einem "massiven Schlag" gegen die organisierte Kriminalität. Im Fokus standen vor allem Gruppen, die sich auf Suchtgift- und Waffenhandel spezialisierten.

Für 13 der 81 Festgenommenen wurde bereits ein Antrag auf Verhängung der Untersuchungshaft gestellt, sie befinden sich in der Justizanstalt Josefstadt. Laut der Staatsanwaltschaft sei damit zu rechnen, dass im Laufe des Dienstags weitere Personen in die Josefstadt eingeliefert werden. Den Haupttätern wird internationaler Suchtmittelhandel zur Last gelegt. Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, verwies auf die Festnahme eines in Serbien wegen dreifachen Mordes gesuchten Mannes.

Handys eingeschleust

Über eineinhalb Jahre lang haben die internationalen Ermittler Telefongespräche und Nachrichten der Verdächtigen abgehört. Möglich wurde dies, da es dem FBI gelungen ist, bei über 300 kriminellen Organisationen präparierte Handys einzuschleusen, die daraufhin von den Gruppen verwendet wurden – in dem Glauben, dass sie verschlüsselt kommunizieren können. 25 Millionen Textnachrichten und Telefongespräche wurden analysiert. Laut dem FBI habe man über hundert Morde verhindern können.

Justizministerin Zadić erläuterte, dass die organisierte Kriminalität "in eigenen Kanälen" und nur innerhalb dieses Systems kommuniziere. Dadurch, dass es gelungen sei Handys in die Unternehmen zu bringen, habe man das System infiltrieren können. Die Ermittlungen in Österreich laufen unter dem Namen "Achilles". Innenminister Nehammer betonte, dass die Behörden "noch Monate" damit beschäftigt sein werden, die Daten auszuwerten. In den nächsten Wochen rechnet das Innenministerium mit weiteren Festnahmen.

Nehammer wies außerdem darauf hin, dass es bei Terror-Ermittlungen und jenen gegen organisierte Kriminalität immer öfter zu Querverbindungen komme. Detaillierter wurde er jedoch nicht. Zusammenhänge zwischen dem Terroranschlag in Wien und den aktuellen Ermittlungen gebe es aber keine. (Vanessa Gaigg, 9.6.2021)