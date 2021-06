Die Polizei nahm im Zuge der Operation "Trojan Shield" 81 Personen in Österreich fest. Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Bei einer der größten Polizeiaktionen gegen das organisierte Verbrechen haben Ermittler mehr als 800 Verdächtige in 16 Ländern festgenommen. In Österreich wurden 67 Hausdurchsuchungen durchgeführt und 81 Personen festgenommen, berichteten Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadić (Grüne) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Außerdem fanden die heimischen Ermittler 707 Kilo Suchtmittel, 35 Waffen und 650.000 Euro Bargeld.

Schwerpunkte waren die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Salzburg. Es werde noch Monate dauern, bis die Experten alle Daten ausgearbeitet haben, sagte Nehammer. 13 Verdächtige sitzen in Haft, berichtete Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien. Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, verwies auf die Festnahme eines in Serbien wegen dreifachen Mordes gesuchten Mannes.



Lange Vorbereitungen

Bei der Operation "Trojan Shield" (Trojanerschild) war Europol mit dem FBI federführend. Über 18 Monate lang hatten die internationalen Ermittler Telefongespräche und andere Kommunikationswege der Banden abgehört. Mehr als 27 Millionen Nachrichten seien gefiltert worden. Der Schlag war gelungen, da Undercover-Beamte präparierte Telefone in mehr als 300 Banden eingeschleust hatten, auch bei Mafiagruppe in Italien, Motorradgangs und internationalen Drogensyndikaten. Die Telefone, die angeblich verschlüsselt sein sollten, waren nach Europol-Angaben mit einem Telekomnetzwerk verbunden, das vom FBI eingerichtet worden war.

In mehr als 100 Staaten sollen die Täter aktiv gewesen sein. Der Schlag gegen die Kriminellen lief in Österreich unter dem Namen "Operation Achilles". (APA, red, 9.6.2021)