JEREMY DOKU (19 JAHRE, BELGIEN, STADE RENNES):

Enormes Tempo, freche Dribblings, beeindruckende Ballkontrolle: Jeremy Doku gehört zweifelsohne zu den spannendsten Talenten in Europa. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Flügelstürmer von Stade Rennes den Schritt zu einem der ganz großen Klubs macht. Vor allem im Umfeld des FC Liverpool geistert Dokus Name immer wieder umher. In Belgiens Nationalteam glänzte er in sechs Einsätzen mit zwei Treffern – nun dürfte Doku bei der Euro weiter durchstarten.