Wer wird am zweiten Tag der Euro 2021 als Sieger vom Platz gehen?

Das zweite Spiel der Gruppe A (Türkei, Italien, Wales, Schweiz) wird in Aserbaidschan ausgetragen. Die Spieler von Wales und der Schweiz treffen am Samstag um 15 Uhr in Baku aufeinander.

Stimmen Sie ab!

Und auch die Gruppe B hebt an: Dänemark trifft auf Finnland (18 Uhr)

Im Abendspiel greift Mitfavorit Belgien gegen Russland ins Geschehen ein (21 Uhr). Wer gewinnt die Partien?

Wer ist Ihr Favorit?

Wer ist Ihr Favorit?