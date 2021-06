Die Nasa-Raumsonde Juno hat ihre ersten Aufnahmen vom eisigen Jupitermond Ganymed zur Erde gesendet. Seit mehr als zwei Jahrzehnten sei kein Raumflugzeug dem größten Trabanten des Gasplaneten so nahe gekommen, teilte die US-Raumfahrtbehörde mit.

Der Eismond Ganymed ist größer als der Planet Merkur – ist aber im Vergleich ein Leichtgewicht: Der Jupitermond hat nur etwa 45 Prozent der Merkurmasse. Foto: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Auf den Fotos ist die Oberfläche des Mondes bemerkenswert detailreich zu sehen: Krater, helle und dunkle Regionen und langgezogene Strukturen, die möglicherweise mit plattentektonischen Prozessen in Zusammenhang stehen, sind klar zu erkennen. Weitere Bilder sollen in den kommenden Tagen folgen.

Geheimnisvoller Eistrabant

Ganymed ist mit einem Durchmesser von 5.262 Kilometern der größte Mond unseres Sonnensystems und der einzige, der ein eigenes Magnetfeld erzeugt. Er besitzt auch eine dünne Atmosphäre, aber nicht nur das macht Ganymed zu einem besonders spannenden Untersuchungsobjekt: Seine hunderte Kilometer dicke Oberfläche aus Eis besteht aus zwei kontinentalen Platten, die sich unabhängig voneinander bewegen. In einigen Regionen beobachteten die Forscher Hinweise auf kryovulkanische Aktivitäten, bei denen statt Gesteinsschmelze Wasser an die Oberfläche gelangt.

Diese Aufnahme zeigt eine Region auf der sonnenabgewandten Seite des Mondes. Foto: NASA/JPL-Caltech/SwRI

Nächste Monde im Visier

Wissenschafter erhoffen sich von Junos detaillierten Aufnahmen neue Einblicke in die Vorgänge auf diesem Eismond und Informationen über seine Zusammensetzung und Atmosphäre. Die 2011 gestartete, solarbetriebene Sonde soll in den kommenden Jahren auch an den Jupitermonden Europa und Io vorbeifliegen.

Der Hauptfokus der Mission liegt aber auf Jupiter selbst: Die Sonde umrundet den größten Planeten des Sonnensystems seit Juli 2016 in einer polaren Umlaufbahn, um neue Erkenntnisse über die Zusammensetzung der Atmosphäre, das Magnetfeld und den inneren Aufbau Jupiters zu gewinnen. (red, APA, 9.6.2021)