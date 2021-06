Wie viel Prozent Ihres Erbes würden Sie spenden? Foto: peterschreiber.media Getty Images/iStockphoto

Vor wenigen Wochen machte Marlene Engelhorn, eine 29-jährige Wienerin, mit einer ungewöhnlichen Botschaft auf sich aufmerksam: Als Enkelin von Traudl Engelhorn-Vechiatto hat sie die Aussicht auf einen zweistelligen Millionenbetrag – und davon möchte die künftige Erbin mindestens 90 Prozent spenden. Doch nicht nur das – sie kritisiert zudem die Tatsache, dass sie nicht besteuert wird.

Zu spenden betrachtet sie als fair – auf diesem Weg könne sie der Gesellschaft, aus der das Geld ursprünglich kommt, etwas zurückgeben. Eine durchaus außergewöhnliche Handlung, die wohl in dieser Form nur wenige Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, so durchführen würden, wie auch dieser Beitrag zeigt:

Wären Sie im Begriff, viel zu erben, würden Sie den Großteil davon spenden?

Oder was würden Sie mit so viel Geld machen? Was denken Sie über die Pläne von Marlene Engelhorn? Und wie stehen Sie dem Thema Erbschaftssteuer gegenüber? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 14.6.2021)