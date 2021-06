Es ist nicht immer leicht, Fan des österreichischen Nationalteams zu sein. Foto: APA/HANS PUNZ

Ein Jahr später als geplant und für Fußballfans wirklich keine Sekunde zu früh beginnt am 11. Juni endlich die Fußballeuropameisterschaft. Ein Monat des Mitfieberns, -feierns und -trauerns liegt sowohl vor den echten als auch vor den Schönwetterfans, die sich nur zu EM und WM einfinden – dafür aber voller Begeisterung. 24 Nationalmannschaften nehmen teil, ausgetragen werden die Matches in zehn europäischen und einer asiatischen Stadt. So weit die Fakten.

Fans des österreichischen Nationalteams dürfen vorsichtig hoffen, prognostiziert der Statistiker Achim Zeileis im Gespräch mit dem STANDARD doch: "Österreich erreicht das Achtelfinale mit einer Wahrscheinlichkeit von 80,9 Prozent." Eine schöne Vorstellung, währenddessen lässt sich in der STANDARD-Community aber da und dort schon eine gehörige Portion Galgenhumor feststellen:

Ihre Erwartungen an die Fußball-EM?

Worauf freuen Sie sich schon? Wo und wie werden Sie die Spiele schauen? Welches Abschneiden prognostizieren Sie der österreichischen Nationalmannschaft? Und wer wird am Ende gewinnen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 11.6.2021)