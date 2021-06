Lädt zum "Legenden-Stammtisch": Herbert Prohaska. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Wien – Unmittelbar nach dem sportlichen Start in die Fußball-EM mit dem Eröffnungsspiel am Freitag (21.00 Uhr) gibt es für Interessenten vermutlich bereits viel zu besprechen – so auch für den ORF-Chefexperten Herbert Prohaska. Die quasi personifizierte Fußballlegende tut dies mit Bekannten und Weggefährten wie Toni Polster, Andreas Ogris, Hannes Kartnig, Peter Schöttel oder Zoran Barisic ab Samstag (12. Juni) in zehn Folgen im Rahmen des "Legenden-Stammtisch mit Herbert Prohaska".

Neben Gastgeber Prohaska nehmen weiters etwa Expertenkollegen wie Roman Mählich, aber auch U21-Teamtrainer Werner Gregoritsch oder Ex-Schiedsrichter Robert Sedlacek an den Gesprächsrunden teil. Dazu kommen einige Vertreter aus der Legenden-Riege, wie etwa Walter Skocik, Rudolf Flögel, Ernst Baumeister, August Starek, Kurt Garger oder Franz Hasil. Als Schauplatz des launigen Aufeinandertreffens fungiert der Sportplatz der von Polster trainierten Wiener Viktoria, heißt es am Mittwoch in einer Aussendung des ORF. Anpfiff zum bis 21. Juni täglich laufenden Talk ist je nach Wochentag zwischen 11.25 Uhr und 15.35 Uhr jeweils in ORF 1. (APA, 9.6.2021)