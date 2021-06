Fünf neue Bereiche sollen die Navigation erleichtern.

Foto: Samsung

Samsung hat überraschend ein umfangreiches Update für seine Smart-Home-Software Smart Things angekündigt. Für die neue Version erhält die App ein neues Interface, verbesserte Performance und kürzere Ladezeiten, wie Samsung in einem Blogposting verspricht. Das Update ist ab sofort für Android-Geräte verfügbar, eine iOS-Version soll folgen.

Fünf Bereiche



Zuvor war die Smart-Home-App nach Räumen aufgebaut. Das Interface bestand aus einer Auflistung verschiedener Gruppen, die verbundene "Internet der Dinge"-Geräte zusammenfassen. Das Redesign soll die Navigation nun vereinfachen und unterteilt die App in fünf Bereiche: Favoriten, Geräte, Leben, Automationen und das Menü.

Im Bereich namens Leben können Services wie Smart Things Cooking gestartet werden. Dort sollen Einkäufe und Vorbereitungen für Kochaktivitäten organisiert und automatisiert werden können. Die Oberflächen wurden ebenfalls optisch neugestaltet, so sind sie jetzt heller und kontrastreicher.

Zukunft ungewiss



Mit dem neuen Update wolle man nun auf die Wünsche der Nutzerinnen und Nutzer eingehen, so Jaeyeon Jung, Vizepräsident von Samsung. Spannend ist das Update, da Samsung die Produktion eigener Smart-Things-Geräte eingestellt hat und diese Drittanbietern überlässt.

Das südkoreanische Unternehmen hat auch bereits angekündigt, dass es sich in Zukunft an dem neuen Smart-Home-Standard Matter beteiligen werde, so wie Google, Amazon und Apple. Wie sich diese Entwicklung auf Smart-Things-Nutzer auswirken wird, ist noch nicht bekannt. (hsu, 9.6.2021)